Student primijetio jednu stvar na zidovima zajedničke kupaonice pa se zabrinuo: 'Hoću li umrijeti?'

Tijekom studentskih dana, jedno od prvih prilagođavanja jest suživot sa sustanarima. Dijeljenje prostora s potpunim strancima može biti izazovno, ali istovremeno i nezaboravno iskustvo. U takvom okruženju moguće je naići na razne, ponekad čudne, smiješne, a nekad i pomalo nevjerojatne, prizore koji postaju dio studentske svakodnevice.

Tako je jedan student u kupaonici ugledao nešto što je izgledalo kao da raste uz zidove. Odmah je uslikao misterioznu pojavu te je fotografiju objavio na Redditu gdje je zatražio pomoć, piše Unilad. "Našao sam ovo kako raste u zajedničkoj kupaonici na faksu! Široko je oko 10-12 centimetara. Zna li itko što je to i hoću li umrijeti???", napisao je uz fotografiju.

Na fotografiji je vidljivo nešto što izgleda kao gljive tamne boje poredane uza zid. Studentu i mnogim komentatorima uzrok rasta gljive bio je misterij. Neki su vjerovali da je prizor znak smaka svijeta, dok su drugi imali još mračnije teorije. "Ovako počinje The Last of Us", napisao je jedan korisnik. "To je nestali student s kampusa koji nikad nije pronađen", našalio se drugi.

Netko drugi je predložio da bi student mogao iskoristiti priliku za edukaciju drugih na svom kampusu. "Pozovi odjel biologije i neka oni prvi istraže!", savjetovao mu je. No, odgovor je konačno otkriven i nije nimalo dobar. "Ja sam štreber za mikologiju. Same gljive vam neće nauditi ako budete u njihovoj blizini, ali to znači da imate ozbiljna i opsežna oštećenja od vode u zidovima", objasnio je jedan korisnik.

Osoba je objasnila da micelij gljive, vrlo sitna, korjenasta struktura koja čini većinu organizma, samo što nije vidljiva, uživa u procesu jedenja zidova dok oni trule iznutra, što bi moglo dovesti do propadanja zidova. "Morate odmah kontaktirati onoga tko je zadužen za ovu zgradu i obavijestiti ih da imate veliku štetu od vode. Kada gljive počnu rađati, tada to obično znači da će biti potrebno iskidati velike dijelove zida.

Prema Advanced Dampu, tvrtki za hidroizolaciju i zaštitu od vlage, prisutnost gljiva često je ključni znak prekomjerne vlage. Ova vlaga može oslabiti građevinske materijale kao što su drvo i suhozid, što dovodi do truljenja i plijesni, što također ugrožava strukturalni integritet kuće ili zgrade.

Iako student neće znati točan uzrok oštećenja od vode, netko je spekulirao. "Mislim da je riječ o masovnom poplavljivanju, puknuću cijevi ili tome da u najbližoj tuš kabini ili nema hidroizolacije. Zid će se morati iščupati. Iskreno, ne razumijem kako se ovo moglo dogoditi", zaključio je korisnik.