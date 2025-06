Stručnjakinja otkrila: 'Ovih pet riječi povećat će zadovoljstvo tijekom seksa'

Stručnjakinja za seks podijelila je pet riječi koje biste uvijek trebali reći svom ljubavniku za vrijeme seksa, a koje će sasvim poboljšati vaše iskustvo. Izraz je jednostavan - “sviđa li ti se ovo?”. Da, čini se prilično razumljivim, ali pitati svog partnera sviđa li mu se to što trenutno radite je pristojno, ali i korisno jer vam pomaže da steknete bolju komunikaciju i bolje razumijevanje, kako piše LADBible.

Stručnjakinja za seks Emily Morse zna dosta o ovakvim stvarima i vjeruje da je takva vrsta komunikacije ključna ako želimo imati što zdraviji seksualni život.

Dijeleći svoje mišljenje na Instagramu, gdje ima gotovo 400 000 pratitelja, napisala je: "Po mom mišljenju, jedna od najzanimljivijih stvari ikad je kad partner pita: ‘Sviđa li ti se ovo?’ Izvrsno je, jer omogućuje vašem partneru da vam kaže sviđa li mu se što radite, kao i da im pruži priliku da vam kaže postoji li način na koji bi se iskustvo moglo poboljšati.”

Dodala je kako mnogi očekuju da njihovi partneri intuitivno znaju sve njihove seksualne želje, ali da je to rijetko moguće. Razgovor tijekom seksa i davanje do znanja partneru kada nešto radi ispravno dovodi do više zadovoljstva, dublje povezanosti i bolje komunikacije u drugim područjima života. To je zapravo ključ seksualnog uspjeha.