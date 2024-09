Stalno sanjate svog bivšeg partnera? Moglo bi vas zanimati što to znači!

San bi trebao donijeti spokoj, no kada se jedna osoba uporno pojavljuje u vašim snovima, možete se probuditi prilično zbunjeni. Naravno, govorimo o vašem bivšem partneru. Sanjanje o prošloj vezi može izazvati razne emocije, od tjeskobe i krivnje do sreće i zbunjenosti. Dobra vijest za one sklone previše razmišljati: ako vaša podsvijest stalno priziva bivšeg, to ne znači nužno da želite tu osobu natrag, piše Metro.

Umjesto toga, ključ je u tome kako se osjećate zbog svojih snova, a ne u onome što točno sanjate. Pa zašto se ta osoba stalno pojavljuje u vašim snovima i što to znači? Evo što trebate znati. Prema stručnjaku za analizu snova Lauriu Loewenbergu, značenje vašeg sna ovisi o okolnostima. Lauri je objasnila: ‘Ako sanjate nedavnog bivšeg, vaša podsvijest vam možda pomaže da se nosite s prekidom i nađete mir kako biste mogli nastaviti dalje’.

VEZANI ČLANCI:

Dodala je: ‘Ako sanjate bivšeg iz davnijeg razdoblja, on ili ona vjerojatno simboliziraju nešto iz te veze što prepoznajete u svom trenutnom životu ili sadašnjoj vezi’.

Sanjati ponovno pokretanje odnosa s bivšim: Lauri smatra da snovi o ponovnoj vezi s bivšim mogu značiti da vam nedostaje neki aspekt te veze, a ne nužno sama osoba. Kako objašnjava: ‘To može biti znak da se sada ponovno povezujete s nečim iz tog razdoblja vašeg života’. Savjetuje da se zapitate postoje li elementi prošle veze koje biste mogli prenijeti u sadašnji odnos.

Sanjati bivšeg koji je bolestan ili umire: Snovi o bolesti ili smrti mogu biti uznemirujući, no prema Dream Moods-u, oni zapravo mogu predstavljati vaše puštanje prošlosti i spremnost da krenete dalje. Kako kažu: ‘Vaši osjećaji prema bivšem su sada potpuno nestali’. San je metaforička potvrda da ste otpustili prošlost i spremni se posvetiti novim vezama.

GALERIJA: Ove namirnice mogu uzrokovati probleme sa spavanjem, tvrde doktori

Sanjati prvu ljubav: Bez obzira na to koliko vremena prošlo, možda i dalje sanjate svoju prvu ljubav. Lauri ističe: ‘Bivši kojeg najčešće sanjamo je naša prva ljubav, i vjerovali ili ne, ona će se pojavljivati u snovima čak desetljećima nakon prekida’. Prema njoj, to ne znači da želite ponovno biti s tom osobom, već da vam nedostaje strast i uzbuđenje koje ste osjećali tada. Dodala je: ‘Prva ljubav je nježni podsjetnik da vaša trenutna veza možda postaje previše rutinska i da je vrijeme da vratite strast’. Ako stalno sanjate svoju prvu ljubav, to može biti znak da vam nedostaju osjećaji uzbuđenja, strasti ili želje.

VEZANI ČLANCI:

Sanjati bivšeg koji je bio zlostavljač: Lauri objašnjava da snovi o bivšem zlostavljaču ukazuju na emocionalne ožiljke koje je ostavio. Rekla je: ‘Veza je možda završena, ali psihološki ostaci mogu i dalje biti prisutni, zbog čega vas vaša podsvijest vraća u te snove’. Zlostavljač iz snova može utjecati na vaše ponašanje i osjećaje u sadašnjim i budućim vezama. Ako stalno sanjate zlostavljanje, to može biti znak posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i vaša podsvijest možda traži da potražite pomoć kako biste povratili kontrolu.

Kako prestati sanjati bivšeg? Stručnjakinja za analizu snova, Layne Dalfen, savjetuje da, ako želite prestati sanjati bivšeg, jednostavno trebate sami sebi dati tu uputu. Za Oprah Mag je rekla: ‘Prije spavanja, ili čak tijekom dana, recite sebi 'Znaš što? Dosta mi je. Ne želim ga više sanjati.' I vjerojatno ćeš prestati’.

Stručnjak otkrio najgoru pozu za spavanje: 'Ona najviše šteti vašim leđima'