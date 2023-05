Spavao s mamom svog najboljeg prijatelja: 'Trudna je s mojim djetetom i prijeti razotkrivanjem afere!’

"Mama mog najboljeg prijatelja i ja imamo potajno seks već dvije godine. Mislio sam da je to samo povremena zabava, ali sada je otkrila da je trudna s mojim djetetom i želi da pobjegnemo zajedno. Ako se ne složim s tim, prijeti da će razotkriti našu aferu. Osjećam se tako zaglavljeno i znam da će mi se u svakom slučaju život okrenuti naglavačke", napisao je jedan muškarac kolumnistici Deidre, prenosi The Sun.

On ima 22 godine, a ona 45 i još je u u braku. Njezin sin i on najbolji su prijatelji otkako su bili u pelenama i tijekom godina provodio je puno vremena u njihovoj kući. Dok je odrastao, uvijek je bio jako zaljubljen u nju, i dok je sanjao o danu kada će se zainteresirati za njega, nije mislio da će se to stvarno dogoditi. Ali sve se promijenilo kada se ponudila da ga odveze kući nakon roštilja u njihovoj kući.

"Stvarno smo počeli flertati i prije nego što sam išta shvatio, poljubili smo se. Nismo se mogli zasititi jedno drugoga pa sam počeo potajno dolaziti kod njih kući kad god je to bilo moguće. Išao bih kad je bila sama, a čak smo uživali u vikendu u karavanu moje obitelji. Nisam očekivao da će naša veza potrajati. Ali priopćila mi je vijest da je trudna deset tjedana i da želi zadržati i odgajati dijete sa mnom. Kaže da me voli i ako ne odustanem od svega i ne odselim s njom, svima će reći da sam ja otac njenog djeteta. Potpuno sam šokiran i ne znam što da radim. Nisam spreman biti otac", nastavio je.

"Što god učinili, vaša će tajna na kraju izaći na vidjelo i bijeg s njom to neće promijeniti. Njezin ultimatum nije fer i na kraju bi se izjalovio. Najbolje što sada možete učiniti je biti iskren. Pronađite trenutak kada ste oboje mirni i razgovarajte s njom o svojim brigama. Jasno dajte do znanja da se niste spremni skrasiti i da vam neće uspjeti da zajedno glumite sretne obitelji. Ako je dijete vaše, imat ćete obvezu uzdržavati ga barem financijski. Iako razumijem da vas je ovo potreslo, vrijeme je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Ako će vas razotkriti pred vašim prijateljem, bolje je da on to prvo čuje od vas", odgovorila mu je Deidre.

