'Spavala sam sa šefom, a sada se bojim da bih mogla izgubiti posao'

"Krajem mog prvog mjeseca u novoj tvrtki, spavala sam sa svojim šefom. Bilo ja zaista odlično, ali sada plaćam cijenu toga. Bilo mi je tada 26 godina i bila sam udana, ali u lošim odnosima s mužem. Osjećala sam da zaslužujem pažnju, a moj šef mi ju je bio spreman pokloniti. Znala sam da je oženjen, pet godina stariji od mene i da ima djecu, ali tješila sam sebe da je on taj koji vara svoju obitelj, a ne ja. Bilo mi je stvarno zabavno neko vrijeme."



Vodio ju je na ručkove i večere koje si nije mogla priuštiti, a noći su provodili u jako dobrim hotelima. Ipak, uglavnom su se seksali u njegovom autu. Uživala je skoro pola godine, a onda mu je rekla da ipak želi raditi na svom braku na što je on rekao da je to skroz uredu.

"Dvije godine nakon rekla sam mu da sam se razvela, a on mi je poklonio cvijeće. Htio je ponovno započeti aferu, ali rekla sam mu da trenutno želim biti sama. Još dvije godine nakon pronašla sam pravu ljubav, rekla sam mu to misleći da će biti sretan zbog mene, ali on je postao bezobrazan. Bojala sam se da ću izgubiti posao, pa sam ga lagala da sam prekinula s dečkom i da sam ponovno slobodna. Od tada je dobar prema meni. Moj partner želi upoznati moje kolege, ali ja se bojim da će šef sve saznati i da ću izgubiti posao."



"Trebam li sve reći partneru? Ili biti načisto sa šefom? Ne želim izgubiti ovog dečka, a ne želim izgubiti ni posao."



Deidre odgovara:

"Tužno je da si morala lagati šefu i da uopće moraš miješati privatni i poslovni život. Tvoj šef je loša osoba. Reci partneru istinu, da si imala aferu sa šefom prije nekoliko godina. Završi to sve i raščisti već jednom. Neka partner upozna tvoje kolege i ubuduće igraj fer igru. Objasni šefu da tvoj privatni život nije njegova stvar."