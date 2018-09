Škorpion će past u iskušenje tajne ljubavne veze, a Jarcima je ovaj tjedan sve oprošteno

OVAN

LJUBAV: Budite blagi s voljenom osobom i ne uzimajte okolnosti koje vam ne idu uvijek na ruku previše ozbiljno. Vremena su takva da ćete se trebati prilagođavati. Oni koji to učine bolje i prihvate poneki kompromis bit će sretniji. Razmislite.

KARIJERA: Pred vama su izazovi diplomacije i tolerancije. Samo uz primjenu takvih vještina možete uspjeti. Samostali rad ili tjeranje po svom trenutačno vam nisu dobro postavljeni. Ključ uspjeha za vas nalazi se u suradnji s drugima oko sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Posevetite se onom što volite.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



BIK

LJUBAV: Male brige u privatnom životu bit će ublažene dobrim utjecajima u drugim područjima života. Mnogi će pobjeći u svoj posao ili društvo prijatelja i tamo ostati dok ne naiđu na neku obećavajuću privatnu atrakciju. Puno ćete pričati sa svima.

KARIJERA: Vjerojatno ćete izbiti u prvi plan. Na vama je da radite i pokažete što znate. Okolnosti, ljudi i događaji ići će vam na ruku. Mnogi će dobiti onu pravu priliku koju su dugo čekali. Ako budu profesionalni, uglavnom će pobjeđivati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne razbijajte glavu sitnicama.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



BLIZANCI

LJUBAV: Ovih dana miješat ćete dva privatna stila: jedan je senzacionalan, atraktivan, s puno ljudi, a drugi je tih, povučen, običan, svakodnevan. Ponekad ćete biti glavna meta udvarača, a već drugi dan obična osoba koju primjećuju samo prijatelji. Bit ćete dobro.

KARIJERA: Kako ćete ovih dana dobiti potrebne informacije, počet ćete raditi s određenom lakoćom. Mali napori bit će povezani s komunikacijama, ali sve ćete lakše izlaziti i s tom temom na kraj. Pokazat ćete se dorasli zadacima. Nekima ćete biti primjer.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što zaista jeste.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



RAK

LJUBAV: U društvu voljene osobe vi ćete vjerojatno nalaziti utjehu i mir nakon burnih radnih sati. Oni koji su još sami teško da će nakon posla naći dodatnu energiju za ljubavna osvajanja. Radije će se opuštati u tišini ili u krugu dragih im prijatelja.

KARIJERA: Ojačat će korespondencija s kolegama koji nisu iz vašeg mjesta rada. Povezat ćete se s njima i razmjenjivati poslovna isustva. Neki će zbog posla i putovati. To će ih osvježiti i probuditi u njima nove poslovne ideje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vaši talenti čekaju da se pokrenu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



LAV

LJUBAV: Imat ćete dobar vjetar u leđa većinu ovog tjedna. Nemojte samovati, nego idite među ljude. Oni će vas rado prihvaćati i još više žaljeti u svom društvu. Vjerojatno ćete imati i mnogo udvarača. Bit ćete otvoreni i elokventni prema svima.

KARIJERA: Čekate da drugi daju svoj sud o onom što ste napravili zajedno sa svojim suradnicima. Oni će vas podržati, ali vi sami od sebe zahtijevat ćete još više. Ponekad će vaša očekivanja biti nerealno visoka. Budite realniji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si kvalitetan san.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



DJEVICA

LJUBAV: U svojim privatnim odnosima bit ćete otvoreni i opušteni. Spremnost da vjerujete drugima vratit će vam se na najbolji mogući način. Ne samo da ćete vi imati povjerenje u partnera, nego će biti i obratno. Budite svjesni i čuvajte to.

KARIJERA: Vaš utjecaj u poslu bit će utemeljen na vašoj stručnosti i profesionalnosti. Ovih dana još ćete čekati neke informacije od suradnika koje mogu utjecati na daljnji razvoj posla, no općenito uzeveši, sve je od kontrolom i razvija se dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dugoročno gledajući, možete biti zadovoljni sobom.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



VAGA

LJUBAV: Utjecaji ljubavnih planeta na vaš privatni život ovih će dana biti šareni. Čas će vam se činiti da je moguće baš sve, a drugi čas da nije moguće ništa. Bit će potrebna dobra sposobnost prilagodbe kako bi izdržali sve ove raznolike izazove.

KARIJERA: Moguće je da ćete dobiti povećan obim poslova, no kako će isti biti sasvim zanimljivi, pa čak i ugodni, vjerojatno ćete u svim tim radnim zadacima uživati. Neki će istraživati nove financijske kombinacije i razmišljati o ulaganjima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaš interes za alternativu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



ŠKORPION

LJUBAV: Uglavnom ćete više razmišljati o ljubavi, nego što ćete ljubiti. Neki će osjećati iskušenje tajne ljubavne veze. Bit će drugih koji će vas pozivati u svoje društvo, ali nećete biti sigurni koji im je motiv. Ne morate uvijek sve znati unaprijed.

KARIJERA: Koliko ste dugo maštali o velikim poslovnim potezima, toliko sad imate prilike pokazati svoje poslovno umijeće ili znanje. Vjerojatno će se povećati vaš utjecaj na druge u poslu, a na vama je da to prihvatite. Spremni ste za takvo nešto.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pokažite koliko ste profesionalni.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijat će se dobro. Male sumnje bit će prolaznog karaktera, pa im nemojte pridavati značaj. Objektivno, vrata nečijeg srca vama su otvorena. Ne pravite sami sebi zatvoren put, nego idite tamo gdje osjećate da pripadate.

KARIJERA: Slijedeći svoj put doći ćete do faze kad treba biti na usluzi drugima. Upravo ta vrline vrijedna osobina doći će do izražaja ovih dana i to najviše zato jer će se situacija razviti u tom pravcu. Oslonite se na svoje znanje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vas iskreno zovu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



JARAC

LJUBAV: Osjećat ćete se prilično sigurno u svojoj vezi. Bit ćete spremni na razne ludorije, pa i rizike jer znate da vas voljena osoba voli najviše na svijetu. Čak i ako zabrljate, bit će vam oprošteno. Oni koji su još sami plijenit će pažnju drugih svojom kreativnošću.

KARIJERA: Pred vama je sve otvoreniji put za razvoj na profesionalnom planu. Kod nekih će se to pokazati kao sve bolje povezivanje i suradnja s ljudima iz struke ili sa strancima. Bit će i onih koji će zbog posla istraživati nešto sasvim nepoznato.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate da je u vama kapacitet.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Uglavnom ćete se snalaziti kako znate i umijete. Jedan dan bit će sjajno, a drugi nikako. Najbolje se da se ovaj drugi dan osamite. Ne ulazite u rasprave jer one neće dobro završiti. Ono dobrog vremena između vas i voljene osobe provedite u ljubavi.

KARIJERA: Uspjeh će biti nadohvat ruke, ali kad malo bolje razmislite, primijetit ćete da svemu tome nedostaje pravi sadržaj. Izvana sjaj, iznutra praznina. Oni zreliji među vama bit će tužni, ali i potaknuti da posao organiziraju kvalitetnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Definirajte svoje stavove.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



RIBE

LJUBAV: Pred vama su dani bogati izlascima i zabavama. Mnogi će poboljšati svoj društveni život, sretati zanimljiva lica, a bit će i onih koji će biti na pragu zaljubljivanja. Koliko vi mislite na drugu stranu, toliko će i ona misliti na vas.

KARIJERA: Širite poslovne kontakte. To će vas osnažiti i potaći da još predanije radite dalje. Cijenite svačiji trud, ali otvorenost i povezivanje s drugima smatrat ćete prije svega svojom zaslugom. Ipak, pohvalite i druge kad treba.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nije zlato sve što sja.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Jarac, Djevica, Bik

OSOBE ROĐENE U OVOM TJEDNU:

3.9. Charlie Sheen

5.9. Werner Herzog

7.9. Gloria Gaynor