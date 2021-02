'Sestra je nazvala svoju djecu po mojoj: Zar samo meni nije normalno da nam se djeca zovu identično?'

Jedna se žena nedavno na portalu Mumsnet požalila kako je sestra svoju djecu nazvala po njenoj: i premda je, piše, svjesna da to sestri ne može zabraniti, smatra da je pravilo - premda nepisano - da se to jednostavno ne radi...

Anonimna je žena tako napisala da ima dva sina, Haydena i Olivera. Nedugo nakon što je rodila Haydena, kaže, zatrudnjela je i njena sestra. Rodila je djevojčicu koju je isto nazvala Hayden, budući da je ime uniseks.

- Nije mi previše smetalo jer je ona ipak djevojčica - piše žena u svom postu, ali kad je sestra objavila kako će joj se drugo dijete zvati, shvatila je, kaže, da se povijest ponavlja...

- Moj Oliver ima tek dva mjeseca - napisala je žena, a sestra je, kaže, u zadnjem tromjesečju trudnoće i nedavno je rekla da isto očekuje Olivera - priča ova mama, koju je zanimalo što o tome misle drugi, 'je li nerazumna i pretjeruje li'.

- Kopira li vas ona inače? - pitala je jedna korisnica, a žena joj je odgovorila da je 'dok su bile mlađe štoviše ona kopirala nju':

U borbi protiv stresa, budite pobjednik!

- Ja sam bila tinejdžerica kad je moja sestra bila u dvadesetima i mislila sam da je 'naj cool osoba na svijetu' - rekla je, pa je od starije sestre, kaže, uvijek posuđivala odjeću i 'kopirala' njen stil odijevanja, frizuru i slično.

No to je sve smatra, normalno, dok je ovo s imenima 'na nekom višem nivou'.

- Obično ljudi izbjegavaju imena koja je odabrala uža obitelj - komentirala je jedna korisnica kojoj je sestrino ponašanje nazvala 'čudnim', a neki su anonimnu ženu pitali čak ima joj sestra i inače 'sociopatske crte ličnosti'.

- Najgore je to što je i mojoj mami to s imenima 'fora'. Tati je 'malo čudno', a drugi se članovi obitelji samo smiju pa ni ne znam što stvarno misle, no ja mislim da se to ne radi - zaključila je ova mama, a prenosi Mirror.

Pogledajte kao se pripremala spektakularna izložba Hrvatska svijetu