Seks na prvom spoju? Dok žene u dvadesetima puno razmišljaju, starije od 30 pristaju na njega

Jedno istraživanje britanskog portala datewithmate.com, provedeno je na 1171 slobodnih žena, a otkrilo je da bi trećina žena koje su starije od 30 godina pristale na seks na prvom spoju, dok one u dvadesetima puno razmišljaju. Kako prenosi Daily Mail, one bi radije pričekale do trećeg spoja.

Samo 12 posto žena u dobi od 24 do 27 pristalo bi spavati s osobom već na prvom susretu, a više od 53 posto čekalo bi da prođe još koje druženje.



Tri četvrtine smatraju da je seks jako bitan faktor u vezi, a 86 posto priznaje da su se za pronalaženje partnera odlučile na opciju interneta i raznih aplikacija, nadajući se da će uskoro pronaći onog pravog.



Osnivač portala koji je proveo istraživanje, Luke Pomaro, zaključuje: "Hoćete li spavati s nekim odmah na prvom spoju ili ćete čekati ovisi isključivo o vama. To je potpuno individualna odluka, ali upozoravamo da, kada god to odlučite napraviti, koristite zaštitu."