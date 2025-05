Saturn danas ulazi u znak Ovna i natjerat će vas da preispitate sve što mislite da znate o sebi!

Danas, 24. svibnja 2025., Saturn ulazi u znak Ovna, gdje ostaje do 2. rujna 2025. To je tek početni uvid u novu etapu njegovog utjecaja. Saturn se zatim ponovno vraća u Ovna 15. veljače 2026., gdje ostaje sve do 14. travnja 2028. Svaki put kad Saturn prelazi u novi znak, otvara se vrata novom generacijskom ciklusu, obilježenom učenjem, sazrijevanjem i redefiniranjem granica, piše Forever Conscious.

Saturn, poznat i kao Gospodar karme, usmjerava nas prema odgovornosti, disciplini i unutarnjoj stabilnosti – ali često kroz izazove i suočavanje s vlastitim slabostima.

Ovan je prvi znak zodijaka – simbol početaka, impulsa i neustrašivog kretanja naprijed. Saturn, s druge strane, traži promišljenost, stabilnost i sustavan rad. Kad se ove dvije energije susretnu, osjećaj može biti kontradiktoran: želimo brzo naprijed, ali nas nešto stalno usporava. Upravo u toj napetosti leže najvažnije Saturnove lekcije.

Ovo je razdoblje u kojem ćemo raditi na kontroli impulsa i brzopletosti, izgrađivati unutarnje samopouzdanje neovisno o tuđem odobravanju te učiti kada vrijedi djelovati – a kada pričekati.

Iako se mogu pojaviti osjećaji zaglavljenosti ili gubitka smjera, to su prilike za dubinsku introspekciju. Saturn neće dopustiti površne odgovore – tražit će iskrenost i temeljitu promjenu iznutra.

GALERIJA: Od velikodušnih do pravih škrtica: Evo koji horoskopski znakovi daju najveće, a koji najmanje napojnice

Ključne Saturnove lekcije u Ovnu:

Od impulsa prema intuiciji: Umjesto naglih reakcija, učimo slušati unutarnji glas. Saturn nas uči kako razlikovati egoističnu potrebu za dokazivanjem od autentične unutarnje sigurnosti.

Samopouzdanje koje ne ovisi o vanjskim faktorima: Naučit ćemo se osloniti na unutarnje izvore snage, a ne na tuđe potvrde.

Izdržljivost i posvećenost: Iako je Ovan sjajan u započinjanju projekata, Saturn će nas naučiti kako ih i dovršiti – strpljivo i odgovorno.

Usklađivanje fokusa: Ovan zna krenuti u previše smjerova odjednom. Saturn će suziti fokus i pomoći nam da uložimo trud u ono što zaista ima smisla i potencijal.

Društveni i kolektivni utjecaji

Na globalnoj razini, Saturn u Ovnu može donijeti propitkivanje autoriteta, kontrole i zakona, posebno onih koji se čine zastarjelima ili previše restriktivnima; snažniji otpor prema pravilima, ali i pokušaje da se pronađu održivija, dugoročnija rješenja; sukobe između impulzivne želje za promjenom i strukturalne potrebe za stabilnošću. Ovo bi moglo biti vrijeme burnih javnih rasprava, izazova u provedbi zakona i preispitivanja društvenih normi.

Kombinacija s Neptunom: Intuicija u službi strukture

Od 2025. do 2026. Saturn i Neptun zajedno borave u Ovnu – spajajući strukturu (Saturn) s intuicijom i duhovnošću (Neptun). To je rijedak i značajan astrološki aspekt koji donosi mogućnost stvaranja duhovne discipline, utemeljenja kreativnih vizija u stvarnosti te razotkrivanja iluzija, ali i otvaranja dubljeg uvida u stvarnost. Njihova konjunkcija 27. veljače 2026. mogla bi biti posebno snažan trenutak.

Važni datumi: Saturn u Ovnu

24. svibnja 2025. – Saturn ulazi u Ovna

13. srpnja 2025. – Početak retrogradnog kretanja

1. rujna 2025. – Povratak u Ribe

27. studenog 2025. – Kraj retrogradnog kretanja

15. veljače 2026. – Saturn ponovno ulazi u Ovna, gdje ostaje do 14. travnja 2028.

Argumentirani su i agresivni: Ovi horoskopski znakovi uvijek pobjeđuju u raspravama i svađama!