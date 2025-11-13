Retrogradni Merkur ponovno udara – ovaj put jače nego ikad! Evo kome će potpuno promijeniti život

Godina 2025. bila je sve samo ne mirna, pa ni posljednja retrogradnost Merkura neće proći tiho. Od 9. do 29. studenog, planet komunikacije, misli i tehnologije kretat će se unatrag kroz Strijelca i Škorpiona, donoseći nam razdoblje introspekcije, emotivnih pomaka i – iskreno – nekoliko lekcija koje će nas natjerati da zastanemo i poslušamo sebe, prenosi Parade.

Merkur, koji inače vlada govorom, pisanjem i načinom na koji razmišljamo, sada će nas izazvati da uskladimo razum s emocijama. Nije riječ samo o sporijoj komunikaciji – ovo je proces dubokog unutarnjeg preokreta. Ovaj retrogradni ciklus ima posebnu težinu jer povezuje dva vrlo različita znaka. U Strijelcu, Merkur potiče preispitivanje naših uvjerenja, vrijednosti i životnih filozofija. To je trenutak kada shvaćamo da možda više ne vjerujemo u iste stvari kao prije godinu dana.

Zatim, kako ulazi u Škorpiona, energija postaje emotivnija i introspektivnija. Na površinu izlaze duboko potisnute emocije, stare veze i neizrečene istine. To je poziv da zaronimo ispod logike i poslušamo ono što srce već dugo zna. Zanimljivo, ovaj će se retrogradni Merkur odvijati između dva Super Mjeseca, što znači da će i naše spoznaje biti intenzivne, a osjećaji pojačani. Pripremite se za buđenja – i duhovna i emotivna.

Vremenska crta retrogradnog Merkura

4. studenog: Merkur usporava tijekom Super Mjeseca u Biku – neočekivane vijesti ili preokreti na pomolu.

9.–12. studenog: Ulazi u Strijelca pored Marsa – riječi imaju moć, zato birajte ih pažljivo.

17. studenog: Sekstil s Plutonom – vrijeme duboke introspekcije i jačanja intuicije.

18. studenog: Merkur se vraća u Škorpiona – pomak s razuma na emocije.

19.–22. studenog: Mogući tehnički problemi, konfuzija i emocionalni ispadi – uzmite predah prije impulzivnih odluka.

24. studenog: Susret s Venerom – produbljuju se odnosi i kreativne inspiracije.

29. studenog: Merkur ponovno kreće direktno – jasnoća, olakšanje i novi početak.

4. prosinca: Merkur napušta svoju “sjenu” – završetak četverotjedne transformacije.

Strijelac: Ovo je vaše razdoblje samootkrivanja. Neočekivane vijesti mogle bi vas vratiti u prošlost – ili natjerati da preispitate svoje odluke i motive. Nakon 18. studenog povucite se malo u tišinu – introspekcija će vam pomoći da razjasnite što doista želite. Između 12. i 20. prosinca, kad Merkur ponovno krene naprijed, bit ćete spremni donijeti važne odluke iz potpuno nove perspektive.

Škorpion: Financije i osobne vrijednosti dolaze u fokus. Početkom retrogradnog hoda moguće su promjene ili vijesti koje će vas natjerati da preispitate kako ulažete svoje vrijeme, energiju i novac. Oko 17. studenog, kad Merkur formira sekstil s Plutonom, stiže dublje razumijevanje – što vas zaista ispunjava, a što vas iscrpljuje. Posebno magični dani bit će 22. – 24. studenog, kad kreativna energija i nova jasnoća otvaraju vrata promjenama na bolje.

Ribe: Retrogradni Merkur u vašem profesionalnom sektoru donosi turbulencije na poslu. Pazite na e-mailove, dogovore i rokove – moguće su zabune. Od 15. do 20. studenog situacija kulminira, pa izbjegavajte nagle odluke. Drugi dio retrogradnosti, međutim, donosi inspiraciju i priliku za promjene koje će vam dugoročno koristiti. Do sredine prosinca bit ćete spremni ostaviti stres iza sebe i krenuti novim smjerom.

Bik: Retrogradni Merkur za vas otvara teme intimnosti, povjerenja i bliskih odnosa. Neki razgovori iz prošlosti mogli bi se ponovno pojaviti, kao i osobe s kojima imate nedovršene priče. Oko Mladog Mjeseca u Škorpionu (20. studenog) imat ćete priliku postaviti jasne granice i otvoreno reći što želite. Ne bojte se ranjivosti – iskrenost će vas ovaj put osloboditi i pomoći da odnosi postanu dublji, stvarniji i slobodniji.

Retrogradni Merkur u studenom 2025. nije tu da nas kazni – nego da nas uspori, pročisti i poveže s našom istinom. Ako mu dopustite, ovaj će ciklus biti moćan alat za osobnu transformaciju – i početak nečeg novog.

