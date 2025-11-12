Sve mora biti po njihovom: Ljudi rođeni u ovih 5 horoskopskih znakova jednostavno ne znaju gubiti
Nekima je poraz lekcija, nekima samo prolazna nelagoda, ali postoje pojedinci za koje je gubitak osobni poraz svemirskih razmjera. Njima ono 'važno je sudjelovati, a ne pobijediti' zvuči kao loš vic, a i društvene igre znaju završiti uvrijeđenim pogledima i analizom tko je pogriješio. Uglavnom su to ljudi snažnog ega, jakog natjecateljskog duha i uvjerenja da trebaju biti najbolji u svemu što rade, a najčešće se rađaju u ovim horoskopskim znakovima.
Ovan: Ovan je trkač na sto metara, samo što je u glavi stalno na olimpijadi. On u sve ulazi maksimalno pa svaki poraz doživljava kao udar na identitet, a ne samo na rezultat. Ako izgubi, kreće lavina opravdanja, analize i prijetnja 'idući put ćete vidjeti tko sam'. Dobra strana je to što ga taj inat često gura da zaista postane bolji.
Lav: Lav ne podnosi poraz jer voli priču u kojoj je glavna zvijezda, a zvijezde, naravno, ne padaju. Gubitak osjeća kao javnu sramotu, čak i kad nitko drugi dramatično ne doživljava situaciju. Najprije će pokušati odigrati na šarm, humor i teatralno umanjivanje važnosti rezultata. Ipak, iza kulisa obećat će sebi da će idući put zasjati tako da više nikome ne padne na pamet sumnjati u njega.
Škorpion: Škorpion gubitak shvaća osobno, strateški i dugoročno. Ako izgubi, to nije gotovo. Ne, to je tek početak njegove tihe, uporne operacije povratka moći. Ne zaboravlja tko je bio bolji, ni kako, i često iz poraza izađe opasno dobro pripremljen za revanš. Njegova potreba da ne bude nadigran čini ga jednim od najžilavijih protivnika.
Jarac: Jarac ne voli gubiti jer u porazu vidi propušten trud i lošu investiciju. On igra na disciplinu, rad i strpljenje pa mu je teško prihvatiti da netko s manje truda može proći bolje. Nakon poraza ne dramatizira, nego povlači crtu, radi analizu štete i podiže ljestvicu. Upravo zato često dugoročno pobjeđuje jer ne odustaje dok ne ispravi rezultat.
Bik: Bik ne zna gubiti jer mrzi osjećaj da je netko 'prošao bolje' nakon što se on toliko potrudio. Kad uloži energiju, vrijeme ili emocije, očekuje stabilan, opipljiv rezultat. Poraz ga tvrdoglavo muči danima, pa je sklon tražiti 'pravičnost' i dokazivati da je zaslužio više. No, ta upornost ga često motivira da idući put bude još temeljitiji i sigurniji u sebe.