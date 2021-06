Restoran Muhammed Ali: 'Služimo samo halal hranu, a dolaze nam turisti i domaći gosti koji nisu muslimani'

Islamski centar u Rijeci, projekt koji potpisuju Dušan Džamonja te arhitekti Branko Vučinović i Darko Vlahović, slovi kao “najljepša džamija u Europi”. Dušan Džamonja je ovim projektom potvrdio svoju dugogodišnju veliku ljubav prema arhitekturi. Poznato je da je, osim skulptura, crteža i skica, ostavio iza sebe 60-ak arhitektonskih projekata, između ostalog, i dvije nerealizirane džamije u Bagdadu i Omanu. U sklopu Islamskog centra u Rijeci nalazi se restoran “Muhammed Ali”, koji vodi Šaib Idrizi, dugogodišnji ugostitelj i član izvršnog odbora Islamske zajednice Primorsko-goranske županije. Ovaj je restoran prilagođen pripadnicima muslimanske vjere, ali ovdje je svatko dobrodošao i pojest će vrhunske delikatese, od ribe do jela bosanske kuhinje poput bosanskog lonca te naravno nezaobilazne baklave i ostalih poslastica. Restoran ima veliko parkiralište te dječje igralište.

Ime po sinu i unuku

Šaiba Idrizija smo na početku razgovora upitali zašto restoran nosi ime “Muhammed Ali”, je li to možda u čast legendarnog boksača?

– S obzirom na to da mi se sin zove Ali, a unuk Muhammed, supruga Lirije i ja odlučili smo restoran nazvati “Muhammed Ali!. Nema nikakve asocijacije na legendarnog boksača iako sam ga izuzetno cijenio i poštovao – govori Idrizi ističući što se sve može naći u njegovu restoranu u sklopu Islamskog centra.

“Nudimo četiri vrste hrane, 10% mediteranske, 30% bosanske, 30% albanske i 30% turske, sve , od teletine, piletine, halal i još ribe, škampe, lignje, ćevape, ražnjiće.... Naši ćevapi su nadaleko prepoznatljivi. Mi ih ovdje sami radimo. Samo faširamo meso i preradimo. Imamo i piletinu na Idrizijev način, to trebate probati. Identično kako radimo u Makedoniji. Iako nisam rođen na moru, ali uistinu pripremam sjajnu ribu. Kada u svom restoranu u Crikvenici pečem ribu, i to naravno na otvorenom, mnogo turista stane i snima od početka do kraja. Ribu pečem na drva jer je puno zdravije, ne na struju ni na plin. Posebnost je u tome što kod pečenja ribe stavljam 50% maslaca i 50% maslinova ulja. Ribu uvijek režem pred gostima. Mnogi gosti koji dolaze u Crikvenicu, a sada i u restoran u džamiju Islamskog centra, kažu da dolaze zbog hrane – govori Idrizi te okreće pogled prema moru i kaže: – Vidite, sjedimo u Božjoj kući i gledamo u more, Božje stvorenje. Ljudi ovdje uživaju kada jedu. Iako većina gostiju jede u unutarnjem dijelu restorana, obvezno izlaze na terasu dok jedu desert, domaće baklave s pistacijama, orasima...

Idrizi objašnjava zašto je preuzeo vođenje restorana iako već ima jedan u Crikvenici koji posluje jako uspješno.

“U životu inače volim izazove. U osam godina u tom se restoranu mijenjalo šest vlasnika koji su prihvatili posao, ali nisu se uspjeli snaći i opstati. Godinu dana restoran je bio zatvoren. U ovaj Islamski centar dolazi mnogo ljudi iz različitih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva, a naravno muslimani konzumiraju isključivo halal meso. U našoj županiji teško je naći halal. Najviše sam zbog toga prihvatio taj izazov. Iz Islamskog centra puno su me puta pitali da preuzmem taj restoran i onda sam prihvatio unatoč tome što je pravilo u ugostiteljstvu da ne trebaš biti treći ili četvrti, nego prvi, ipak sam prihvatio znajući vrijednost restorana i ove Božje kuće. Meni je čast raditi u Božjoj kući i biti dio njena sadržaja unatoč tome što još radim s nulom pa i gubitkom koji mjesec jer korona je našu djelatnost uništila. Ono što mi je bilo najgore jest što nisam mogao imati dostavu jer sam udaljen od grada”, govori Idrizi, koji se nada da će pandemija koronavirusa nestati te da ćemo ponovno svi raditi i živjeti u normalnim uvjetima.

“U Primorsko-goranskoj županiji živi između 10 i 15 tisuća muslimana. Neki od njih redovito dolaze na dnevne molitve, dok na džuma namaz (molitve petkom) dolazi mnogo više ljudi i oni su naši redoviti gosti. Međutim, ima i mnogo nemuslimana, odnosno naše braće katolika Hrvata koji dolaze u naš restoran, jer uistinu nudimo vrhunsku hranu. Znate kako je ova džamija najljepša u Europi, mnogo ljudi dolazi tu u razgledavanje i navrate u restoran. Dolaze nam iz Italije, Austrije, Njemačke, Francuske, a da i ne govorimo o ljudima s područja bivše Jugoslavije. Mogu vam reći da dolaze i redoviti su nam gosti gotovo svi veleposlanici islamskih zemalja koji su akreditirani u Hrvatskoj – ističe Idrizi, koji se ugostiteljstvom bavi već 42 godine.

– U Crikvenici također imamo restoran, “Grill tržnica Crikvenica”, koji je kupio još za vrijeme Jugoslavije moj otac Lutfi i svi znaju da mi nudimo samo halal. Iskreno vam kažem da je halal ponuda postala adut crikveničkog turizma. Ako ne znate, u Crikvenici ima oko 600-tinjak muslimana, većinom Bošnjaka i Albanaca koji se pretežno bave ugostiteljstvom. Mnogi turisti iz cijelog svijeta za vrijeme turističke sezone konzumiraju isključivo halal hranu. Prema nekim statistikama, svaki turist za vrijeme svog boravka troši oko 700 eura u restoranima koje drže muslimani i nude halal – govori Idrizi.

Naime, pojam halal na arapskom znači „dopušteno“, odnosno „legalno“, a koristi se za hranu i piće koji su dopušteni pripadnicima islamske religije, odnosno muslimanima.

Šaib Idrizi nam je objasnio što je zapravo halal.

– Inače je muslimanima grijeh jesti životinje koje ubijaju, a ne kolju. Unatoč tome mnogi u EU osporavaju klanje životinja jer kažu da tako više pate. Međutim, znanost je pokazala da životinje puno više pate kada se ubijaju nego kada se zakolju. Isto tako, nauka je dokazala da blago kad se ubije ima 40 otkucaja srca u minuti pa krv, plinovi i urin ne izlaze potpuno van. S druge strane, kada se blago zakolje, dobijemo 160 otkucaja srca u minuti i urin, plin i krv ide van. Zato je to meso zdravije. Mogu vam reći da mnogo državljana EU koji dolaze k nama na ljetovanje traže isključivo halal meso. Mnogo puta sam razgovarao s turistima i pitao zašto traže i jedu halal, kažu “jer je zdravo”. Jedan mi je gost iz Njemačke rekao: “Kada kupiš novi auto, odvedeš ga na servis. Servis mora biti kvalitetan jer, ako odvedeš bilo kome, uništit će ti auto.” Isto tako je s hranom. Čovjek ne smije bacati sve u usta jer usta sve gutaju – napominje Idrizi, kojeg smo upitali kada će otvoriti svoj restoran u Crikvenici.

Kreće i Crikvenica

“Za nekoliko dana, evo upravo pripremamo sve za njegovo otvaranje. Nažalost, korona i smrt mog brata malo je odgodila otvaranje restorana, međutim, da idem raditi na Mars, “Grill tržnica Crikvenica” mora raditi. Crikvenica je moj dom. Tu imam i kuću. A ljudi su fantastični. Taj restoran držim 42 godine. Prije ga je vodio moj otac pa sam ga preuzeo ja, a nadam se jednog dana da će u restoranu nastaviti raditi i moja djeca. Svaki Bajram, kako je to kod nas tradicija , počastim sve ljude koje znamo. Kupimo slatko i nosimo im doma. S obzirom na to da ja radim baklave, svaki Bajram počasti, uz mnoštvo svojih prijatelja i poznanika i sve u gradskom poglavarstvu i naše divne i vrijedne policajce. Jednom sam bio nešto zauzet i nisam im odnio baklave prvog dana Bajrama. Gradonačelnik Damir Rukavina se bojao da mi se nije nešto dogodilo. Tada me nazvao i pitao jesam li dobro te rekao kako se zabrinuo. To me jako dirnulo – kazao je Šaib Idrizi.

