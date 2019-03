Rasprava na društvenim mrežama traje danima. Što mislite: Je li psu mjesto u kući ili nije?

Podsjetimo, bebu staru nešto više od mjesec dana pas je ugrizao u petak, 22. ožujka, oko 14 sati u obiteljskoj kući u mjestu u blizini Đurđevca. Roditelji su pozvali hitnu pomoć koja je bebu prvo prevezla u koprivničku bolnicu, a zbog težine ozljeda prebačena je u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu, gdje se još uvijek nalazi.

"Volim životinje. Imao sam psa 14 godina i nekoliko mačaka, ali za pse i mačke prirodno je da budu vani. Mačak je znao ući u kuću, ugrijati se i onda traži van, ali pas nikada i ne mislim da mu je nešto falilo. Jednostavno kuća je za obitelj, a kućica za psa", napisao je jedan korisnik Facebooka, a mnogi se slažu.

"Strašno!!! Zna se gdje je psu mjesto! Nisam mrziteljica životinja, ali red se zna. Ne mogu shvatit da netko spava sa psom, da leži na čistom krevetu gdje leži moja obitelj, a kamoli psa pored male djece!!! Bože sačuvaj! Užas! Nadam se da će dijete biti dobro, a roditeljima pouka za dalje", izjasnila se jedna korisnica na Facebook pageu Večernjeg lista.

Je li psu mjesto u kući ili ne? Da. 36,32% +

Ne. 63,68% +

Jedna je korisnica uz komentar stavila sliku svog malog psića pa napisala:

"Ma vidi, ko ovo može privezat na lanac ispred kuće!? Ipak kad je došla u moju obitelj nisam dopustala da je djeca gnjave i previše maze jer i oni (psi) mogu to doživljavati kao napor. Maleni su i ne znaju se branit pa kad odrastu mogu biti agresivni na djecu, kad je prošlo to razdoblje cca 8 mjeseci, dopustila sam da je maze, sad je ona naša plišana igračka i gnjave je do besvjesti, a ona gušta i traži još!"

Drugi pak pišu o svojim lijepim iskustvima s psima.

"Moj je bio oduševljen kad je beba došla, cijelo vrijeme pazio na nju. Čim zaplače, on išao do nas kao da nas upozori. Sad kad hoda, malo manje je oduševljen. I normalno da psa treba pripremiti, treba mu još iz rodilišta poslati robicu da malo ponjuška, kad se beba donese odmah mu je spustiti da je malo ponjuška. I koliko god nekome bilo glupo pas se ne smije zanemariti kad beba dođe, pogotovo psi poput moga koji su imali svu pažnju vlasnika prije dolaska bebe. Tako da treba malo pripaziti na te stvari."

"Sad napad od svih zaštitara životinja i njihovih prava! Nije kriv pas što je bebi odgrizao pola glave, jok, kriva je beba! Kad smo starce posmještali u domove, a pse uveli u kuće, ošli smo u klinac!"

"20 godina sam držala dobermane i nemačke doge. Kada je štene dobermana, koje je u kući odraslo, sa 9 meseci ugrizlo za obraz mog mlađeg sina od 4 godine, shvatila sam da veliki psi nisu za kuću. U našem prisustvu još dva puta je napala dete. Izbacili smo je u box. Taj DOBERMAN, ženka, odnijela je sve moguće nagrade na izložbama, kod novog vlasnika, kome smo je prodali. Rekli smo razlog prodaje. Nikakve probleme nisu imali iako su troje dece i oni imali. ZNAM DA JE BILA LJUBOMORNA NA NAŠEG SINA. Nije podnosila da ga pomazimo. ZATO RODITELJI, ŠTO DALJE VELIKE I KRVOLOČNE PSE OD DECE. VERUJTE, DA SE TAKMIČE ZA LJUBAV KOD VLASNIKA. DECU GLEDAJU KAO OPASNOST KOJA IM UGROŽAVA STATUS U KUĆI. Sada držim pinča i mješance. Što je sigurno, sigurno je, jer su stigli i unuci."

Neki govore kako nije kriva životinja već vlasnik.

"Svaki pas može biti opasan za malo dijete, posebno dok se ne prilagodi na njegov dolazak u obitelj! Pseća ljubomora i instinkt za obranom teritorija učinio je svoje, no vlasnik psa je to morao predvidjeti i spriječiti!"

"Pa dobro, jel stvarno niko ne kuži da je ovo bio neki splet užasno nesretnih okolnosti. Pa takav pas da je htio stvarno pojede njih sve skupa tamo bez da trepne", kaže jedan korisnik.

