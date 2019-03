alergeni

Američki pedijatri objavili nove smjernice za prehranu koje bi mogle iznenaditi mnoge roditelje!

Američka akademija pedijatara 2000. godine preporučivala je odgađanje uvođenja kravljeg mlijeka za djecu do godine dana, jaja do druge godine života te kikirikija, orašastih plodova i ribe do treće godine života.