Pristala je na brak nakon što ju je partner zaprosio 42 puta: 'Jednostavno sam znao da je ona prava'

Zaruke su poseban trenutak u životu mnogih parova. To je simbol ljubavi, predanosti i korak prema zajedničkoj budućnosti. I dok su neki trenuci prosidbe intimni i tihi, drugi su rezultat dugog planiranja, pa čak i brojnih pokušaja, sve dok ne dođe ono pravo "da". Tako je jedna žena nakon sedam godina i čak 42 odbijanja, konačno prihvatila prosidbu svog dečka. Sarah Wintrip (38) konačno je rekla "da" svom dugogodišnjem strpljivom partneru, Lukeu Wintripu (36) kada je 43. put kleknuo ispred nje.

Par se vjenčao 17. svibnja ove godine, a mnoge je šokirao svojom neobičnom ljubavnom pričom. Sarah (38) iz engleskog grada Chelmsforda odbila je Lukeovu prvu prosidbu 2018. nakon samo šest mjeseci veze. Oboje su tada izašli iz ozbiljnih odnosa i, iako su bili zaljubljeni, Sarah nije bila spremna za novu obvezu tako brzo, osobito onu koja bi uključivala i njezine tri kćeri. "Nisam to očekivala", prisjetila se prve prosidbe koja se dogodila tijekom romantičnog jahanja konja na Jamajci, piše New York Post. "Voljela sam ga, ali nisam htjela reći 'da' nečemu što bih kasnije povukla. Htjela sam biti sigurna, s obzirom na djecu i sve što se događalo, da je to ispravno", objasnila je Sarah.

"U redu, dobro, ali nastavit ću te pitati", odgovorio je Luke.36-godišnji tattoo majstor nije se obeshrabrio. Sa svakim "ne" postajao je sve kreativniji, pa ju je tako pokušao zaprositi u napuštenim dvorcima, unajmljivao je glazbenike i organizirao večere uz svijeće. Jedna od najrazrađenijih prosidbi dogodila se u Pragu gdje je Luke pretvorio napušteni dvorac u bajkovito okruženje prepuno čokolada, šampanjca i lampica, ali čak i tada ga je Sarah odbila.

"Znao sam da je rano, ali jednostavno sam znao da je ona prava. Prijatelji su mi rekli: 'Pokušavaš je slomiti', ali nije bilo tako. Želio sam joj dokazati koliko to želim i nadao sam se da će njezine kćeri jednog dana to vidjeti i reći: 'Pa, ako Luke toliko voli mamu, moramo pronaći nekoga tko će i nas tako voljeti'", objasnio je Luke.

Isječci Lukeovih ponovljenih prosidbi, uključujući onu u restoranu gdje je Sarah sramežljivo zakopala glavu u ruke, i drugu na prometnoj ulici, postali su viralni na TikToku. Naslov "43 prosidbe i sada se imamo vjenčanje za dva tjedna" privukao je tisuće gledatelja.

Sarah je napokon rekla "da" 2023. godine, nakon što je Lukeu rekla da pauzira s prosidbama i pričeka pravi trenutak. Taj trenutak dogodio se u Greenwichu u Londonu, gdje se istočna i zapadna hemisfera susreću, uz unajmljenog uličnog glazbenika koji je svirao njezine omiljene pjesme. "Kada me zaprosio, rekao je: '‘Ovo je središte svijeta, a ti si središte mog svijeta i želim da se udaš za mene'. Napokon je osvojio moje srce", ispričala je Sarah.

Danas su u sretnom braku, a Sarah s osmijehom gleda unatrag bez imalo žaljenja te ohrabruje druge žene da vjeruju vlastitom osjećaju. "Ako je on taj pravi, potrudit će se. Ne morate reći 'da' ako još niste spremne. Možete reći: 'Ne sada'. Mislim da bi vjerojatno trebao ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Zahvalna sam što je bio toliko uporan", našalila se Sarah.