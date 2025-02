Preživio je bliski susret sa smrću: 'To me potaknulo da promijenim život iz temelja'

Otac troje djece otvoreno je za medije progovorio o tome kako su ga gubitak oca u mladosti i traumatično iskustvo s Covidom-19 potaknuli na dramatičnu promjenu načina života. Početkom 2020., kada je započela karantena, Demi Pendakis završio je u bolnici zbog Covida-19. Prisjećajući se tog teškog razdoblja, rekao je kako se osjećao kao da živi u noćnoj mori te da nije bio siguran hoće li preživjeti, piše Mirror. 'Jednog trenutka sam bio dobro, a sljedećeg sam ležao u bolničkom krevetu na respiratoru. Nitko tada nije znao što je točno Covid i što može učiniti. Uhvatio me strah i pitao sam se jesam li proveo svoje vrijeme na pravi način? Ako preživim, znao sam, moram nešto promijeniti', ispričao je ovaj 46-godišnjak.

Srećom, Demi je uspio pobijediti bolest. No, nakon svog iskustva bliske smrti, dao je otkaz na visokoj poziciji u globalnoj modnoj industriji kako bi pokrenuo vlastiti posao, shvativši što mu je u životu doista važno. Iako je više od 20 godina radio na vrhu prodaje i komercijalnih operacija za neke od najvećih svjetskih dobavljača odjeće, prijelaz na vlastiti posao bio je zahtjevan. Radio je za velike korporacije koje opskrbljuju poznate brendove i glavne britanske supermarkete. Unatoč luksuznom životnom stilu s godišnjom plaćom od 200 tisuća funti, prekrasnim obiteljskim domom i karijerom koja ga je vodila diljem svijeta, intenzivna putovanja i naporni radni tjedni od preko 60 sati natjerali su ga da preispita svoje životne odluke i zdravlje.

Naporno radno vrijeme značilo je da je jedva viđao svoju suprugu Lauru i njihove tri kćeri – Amalie (14), Hollie (11) i Leiu (7) – provodeći kod kuće manje od 10 dana mjesečno. Ključni trenutak za odluku o napuštanju posla dogodio se tijekom njegovog oporavka, kada mu je prijatelj donio tanjur smokava. Ova jednostavna gesta potaknula ga je na ideju – da pokrene vlastiti posao.

'Prijatelj mi je donio tanjur smokava, a miris me odmah vratio u bakin vrt u Grčkoj, gdje sam igrao nogomet s bratom. Bio je to snažan podsjetnik na to kako mirisi mogu probuditi predivna sjećanja – i tako je nastala ideja za F.Y.G (Find Your Glow)', ispričao je. Pokrenuo je luksuzni brend mirisa i proizvoda za životni stil, a obuku je stekao kod britanskog specijalista za proizvodnju svijeća, Candle Shacka. Razvio je svoje prve mirise i još iste godine kada je bio hospitaliziran, pokrenuo vlastiti posao. Iz zahvalnosti prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi, u svoje je proizvode uključio dizajne s više boja, u čast zdravstvenim radnicima koji su mu spasili život.

Danas su mirisi i svijeće njegovog brenda dostupni u prestižnim trgovinama, luksuznim hotelima i online platformama diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Njegova tvrtka osvojila je niz nagrada, svake godine ostvaruje profit, a prošle godine ostvarila je prihod od impresivnih 550 tisuća funti.

Naglašavajući da postoje financijski izazovi, ali da nema nikakvih žaljenja, Demi kaže da mu ponekad nedostaje zajedništvo korporativnog života, ali da su mu sada zdravlje i obitelj prioritet. 'Nema sastanaka prije 10 ujutro, a vikendi su rezervirani za obitelj', nastavlja. 'Zdravlje je najveće bogatstvo. Nema smisla imati novac ako nisi sretan ili zdrav.'

No, ovo nije bio jedini zdravstveni izazov s kojim se suočio. Nažalost, njegov je otac preminuo kada je Demi bio u ranim dvadesetima, što ga je natjeralo da preuzme i emocionalnu i financijsku odgovornost za obitelj i njihov posao. Suočen s ogromnim dugovima sa samo 23 godine, Demi je čak pokušao počiniti samoubojstvo. 'Izgubili smo sve', prisjeća se. 'Bilo je previše, dotaknuo sam dno. Ali uspio sam izgraditi svoj život ispočetka, i zato znam da mogu prebroditi bilo što. Danas razgovaram s mnogim ljudima koji prolaze kroz teške situacije. Ako moja priča može pomoći barem jednoj osobi, onda vrijedi govoriti o tome. Uvijek postoji način za oporavak.'

Demi bi volio da njegov brend postane globalan, a kaže kako žali samo što nije ranije napravio promjenu. 'Želim biti prisutan u životima svoje djece i biti zdrav i sretan. Volio bih da sam ranije napravio taj korak, ali sve kroz što sam prošao oblikovalo me u osobu kakva sam danas', zaključio je.

