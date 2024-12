Tvrdi da je otkrio vječnu tajnu: 'Znam što nas čeka nakon smrti, nemojte se bojati'

Muškarac koji je doživio iskustvo bliske smrti otkrio je medijima kako misli da zna što se nalazi ''s druge strane''. Umirovljeni vatrogasni kapetan Bill Letson tvrdi da je iskusio zagrobni život, a opisuje ga kao ''kozmički orgazam''. Sve je počelo 1994. godine, piše LADBible, kada se Bill razbolio tijekom epidemije gripe u Santa Barbari u Kaliforniji, gdje je tada radio. Zbog bolesti hitno je prebačen u bolnicu, gdje su mu intravenozno dali 11 litara tekućine. Nakon što su mu prepisana još dva lijeka, završio je na intenzivnoj njezi, gdje se dogodilo nešto neobično.

"U nekom trenutku te noći napustio sam svoje tijelo i shvatio kako lebdim kroz svemir ispunjen zvijezdama", rekao je u intervjuu na YouTube kanalu Shaman Oaks 2023. godine. Bill se prisjetio kako je u tom svijetu vidio veličanstvene zvijezde i sfere te kako su ga bića oko njega dočekala s dobrodošlicom.

"Osjećao sam sve ono što svaka osoba želi osjećati", nastavio je. "Potpunu prihvaćenost, ljubav, radost, osjećaj da te netko podržava. Svi ti negativni osjećaji koje imamo o sebi, poput ljutnje, zamjeranja, zavisti, jednostavno nisu postojali. Po mom mišljenju, ti osjećaji ne putuju s nama."

Smrt je opisao kao "kozmički orgazam", a vibracije kao neusporedive s bilo čime što je ranije doživio. "Letio sam kroz svemir prepun zvijezda, osjećajući se nevjerojatno, kao u stanju kozmičkog orgazma", objasnio je Bill. "Nije to bio trenutačni osjećaj, već kontinuirani. To je ono iz čega dolazimo. Ovdje ponekad osjetimo dijelove toga, kad postignemo neki veliki cilj, osvojimo voljenu osobu ili ostvarimo pobjedu, a kada sve te osjećaje zbrojite i pomnožite s milijun – to je ta vibracija." Dodao je kako je, krećući se kroz taj svemir, osjećao kao da je pobjegao iz tamnog ormara te kao da je postao golemi, prošireni oblak, kao balon koji se širi unedogled.

Nakon što je je stigao u "zagrobni život", tvrdi, dočekala su ga tri bića s kapuljačama, koja su se smješkala i poskakivala. ''Grlo mi se stegnulo, a prsa su mi se proširila i mislio sam da ću se raspasti od plača zbog ljubavi'', rekao je. ''Toliko ljubavi je izlazilo iz tih bića da je to bilo paralizirajuće, preplavljujuće.'' No, kako kaže, jasno je bilo da neće ostati s njima. ''Jedno od bića mi je reklo: 'Moraš se vratiti, imaš obaviti stvari koje su važne.'" Nakon toga se probudio u bolnici.

Iskustva bliske smrti poznata su oduvijek u različitim kulturama, u različitim dijelovima svijeta. Štoviše, nekad su ljudi u njih vjerovali i više nego danas. Spominju se tako, primjerice. već u drevnom Egiptu i Grčkoj. Budizam, hinduizam i kršćanstvo također sadrže opise vizija neba, ponovnog rođenja ili susreta s božanstvima nakon smrti. Pojam ''iskustvo blisko smrti'' u medicinskom kontekstu populariziran je 1975. godine knjigom ''Life After Life'' dr. Raymonda Moodyja, koji je sistematski analizirao svjedočanstva osoba koje su preživjele kliničku smrt.

Kroz povijest, iskustva bliska smrti često su tumačena u skladu s dominantnim vjerovanjima i kulturnim okvirima. Međutim, njihova sličnost u različitim vremenima i kulturama potaknula je interes znanstvene zajednice za dublje istraživanje fenomena. Većina ljudi koji tvrde da su doživjeli iskustvo blisko smrti opisuje niz sličnih elemenata, unatoč različitim kulturnim, vjerskim ili osobnim uvjerenjima. Neke od najčešćih sličnosti su osjećaj napuštanja tijela te prolazak kroz tunel.

Iskustva često uključuju susrete s bićima svjetlosti, voljenim osobama koje su preminule ili duhovnim entitetima. Ljudi opisuju osjećaje potpune prihvaćenosti, ljubavi i mira, bez ikakvih negativnih emocija, a neki ispitanici istraživanja na ovu temu spominju i svojevrsni pregled svog života, gdje im se jasno prikazuju ključni događaji i njihove posljedice. U nekim slučajevima pojedinci navode kako su im bića koja su srela na svome putu rekla kako još nije njihovo vrijeme ili su jednostavno osjetili potrebu da se vrate jer imaju nedovršene zadatke.

