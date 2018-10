Prevario sam suprugu sa striptizetom, grizem se zbog toga, ali sve bih ponovio

Kolumnistica britanskog The Suna u rubrici "Draga Deidre" susrela se sa zanimljivom situacijom.

"Draga Deidre, seksao sam se sa striptizetom u strip-klubu jedne večeri kada mi je supruga bila na vikendu kod roditelja.



Ne mogu si to oprostiti, ali napravio bih to opet da imam priliku. Imam 38 godina, supruga 35. Imamo 17-godišnju kćer koja je za vikend bila kod prijatelja.

To znači da sam ja toga vikenda bio sam kod kuće i isplanirao sam da ću otići vani i pogledati ples u krilu i popiti par piva.



Nisam imao namjere da se dogodi bilo što drugo, ali cura je počela pričati i pozvala me u svoju sobu. Inače mi je žao tih djevojaka i ova je bila divna, prezgodna, prelijepa i seksi. Pitao sam je zašto se bavi ovim poslom, ali mi nije dala neki određeni odgovor.



Izgledala je dovoljno mlado da mi bude kćer i rekao sam joj da bi mogla imati drukčiji život od ovog izuzetno riskatnog kojega je izabrala.

Rekao sam joj da ne želim ništa s njom, ali me nagovorila na seks. Bio je sjajan, ali da budem iskren, požalio sam. Volim svoju ženu i znam da mi nikada ne bi oprostila da zna što sam učinio te noći.



U prošlosti sam imao dvije afere koje mi je oprostila, ali nikada nisam bio s prostitutkom.



Te sam noći koristio kondom jer je djevojka na tome inzistirala, ali me nije spriječilo da se brinem.



Ako sam "pokupio" nešto i prenio to ženi, znat će da sam zastranio. Požalio sam zbog toga što sam napravio, ali me to nije spriječilo da mislim i dalje na nju i to kako je divna.

Ne usuđujem se vratiti u taj klub. Da se vratim, znam da se ne bih mogao zaustaviti da je potražim i da sve ponovim.



Osjećam se krivim. Ne bih htio da netko tako iskoristi moju kćer. Pa zašto sam onda ja učinio to?



Ova je djevojka također nečija kćer i zaslužuje bolji život."



Deidre odgovara: To je izrabljujuća industrija i nadam se da ste dovoljno realni da shvatite da vas je djevojka "pritisnula" da imate seks s njom ne zato što ste joj se svidjeli, već zato da zaradi novac na vama.



Osjećete se krivim, ali i rastrgani između svog života i novog iskustva. Ne dovodite se u daljnja iskušenja! Ne znam zašto si muškarci uopće kažu "samo ću popiti par piva i malo pogledati kako plešu".

Hitno se pregledajte u klinici. Dobro je što ste koristili zaštitu, ali ona nije stopostotno djelotvorna.



Kakva je veza s vašom suprugom? Kažete da je volite, ali čini ste da ste je prevarili čim ste imali priliku. Ako ste se fizički udaljili, seks vam očito nedostaje više nego što mislite.

