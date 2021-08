Požalila se: 'Suprug i ja živimo kao cimeri, uopće nema intime između nas'

- Moj suprug i ja živimo kao cimeri. Nema intime među nama i moje je samopouzdanje potpuno uništeno. U manje od šest godina dobili smo četvero djece, uključujući blizance koji su nam zaista uzeli mnogo energije. On zna što osjećam prema sebi, ali ne čini ništa da se osjećam dobro. Kuham i čistim, i to je moj život - napisala je jedna žena za The Sun.

U svađama često spomene nedostatak seksualnog života, ali on kaže da nema ništa loše u njihovoj intimi. No, svejedno većinu noći spava na kauču ili odlazi u krevet kad ona već zaspi.

- Nikad me ne dodiruje i ne priča o seksu, osim ako ga ja ne spomenem. Obećava mi romantiku i zapravo mi je skuhao fin obrok za rođendan, ali nije pomislio zapaliti svijeće. Osjećam se užasno i neprivlačno - nastavila.

- Djeca često mogu promijeniti odnos među parovima. Utječu na san, oduzimaju toliko vremena i mogu promijeniti vaš seksualni život. Vaš suprug može biti zabrinut da ćete ponovno zatrudnjeti, ali o tome morate razgovarati. Nađite trenutak da mu kažete da ne želite živjeti ovako. Kuhanjem za vas pokazuje da mu je stalo, iako ne zna kako to pokazati - odgovorila joj je psihoterapeutkinja Deidre.

