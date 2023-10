Potrošila je 10 tisuća funti da se uda sama za sebe: 'Nikad nisam pronašla svog Gospodina savršenog'

Poput mnogih djevojčica, Sarah Wilkinson sanjala je o vjenčanju iz bajke s muškarcem svojih snova. Ali, kad je shvatila da ne može pronaći svog Gospodina savršenog, Sarah je potrošila 10.000 funti kako bi se udala sama za sebe. 42-godišnjakinja je obećala da će voljeti, cijeniti i slušati samu sebe te da će sama sebi biti svoj 'vitez u sjajnom oklopu', prenosi The Sun.

Sarah je čak sama sebi kupila dijamantni zaručnički prsten, pozivnice za njezino vjenčanje bile su sa sloganom 'mladoženja nije uključen', na vrhu torte bila je mladenka koja ljubi žabu, a nakon obreda umjesto buketa bacila je lažnu bocu šampanjca. Sarah je čak imala i momačku i djevojačku večer. Na obredu vjenčanja bilo je 40 gostiju, a na večernjem prijemu njih 80.

VEZANI ČLANCI:

'Dan je bio sve što sam se nadala da će biti', rekla je Sarah, 'Bilo je tako divno i uopće mi nije nedostajalo imati muškarca uz sebe'. Dodaje i da nije isključila mogućnost da će jednog dana pronaći svog mladoženju, ali, u trendu koji je zahvatio Ameriku, željela se udati za sebe kao čin samoljublja i neovisnosti. Sarina jedina duža veza započela je kada je imala 28 godina i trajala je četiri godine.

Provela je desetljeće tražeći Gospodina savršenog, a zatim je odustala od čekanja nakon što je pokušala s internetskim spojevima, opisujući ih kao užasne. Rekla je: 'Nitko nije izgledao kao onaj za koga se predstavljao. Jedan je tip rekao da ima 35 godina, a kad sam ga izazvala, priznao je da ima 17, ali voli starije žene. Bio je to kompliment, ali sam mu rekla veliko 'Ne hvala'. Na kraju sam prestala tražiti prilike za spoj. Zaključak je da nikada nisam upoznala gospodina Pravog, ali ja sam iz generacije žena koje su uvijek mislile da će se udati'.

'Kad sam bila mala znala sam se obući u mrežastu zavjesu, staviti plastičnu tijaru, obući cipele i pretvarati se da sam mladenka. Do svoje 15. godine bila sam uvjerena da ću imati blizance i trojke te veliku kuću s bijelom ogradom. Ali, kako je vrijeme prolazilo, shvatila sam da se to možda neće dogoditi, pa sam pomislila: Zašto se ne bih udala sama za sebe?', dodaje Sarah. Nakon posljednjeg zatvaranja zbog Covida rekla da je shvatila da se možda nikada neće vjenčati pa si je kupila zaručnički prsten o kojem je oduvijek sanjala.

Udala se za dečka koji ju je maltretirao u srednjoj školi: 'To je ionako radio jer sam mu se sviđala'

Objasnila je: 'Otišla sam u zlatarnicu i kupila si prsten od 1,1 karata. Konačno sam dobila svoj prsten i, nakon nekoliko mjeseci nošenja, nekoliko me prijatelja pitalo hoću li se vjenčati'. U početku im je govorila da neće, ali kako je oduvijek željela nositi vjenčanicu, odlučila je da bi ipak mogla. Tako je u siječnju ove godine počela planirati svoje vjenčanje. Sarah je rekla da su neki prijatelji bili zbunjeni tim potezom, a drugi su je podržavali.

'Većina ljudi koji me poznaju rekli su da sam to baš ja. Nažalost, bilo ih je par koji su rekli: ‘Jednostavno te ne možemo podržati, to je smiješno’, ali rekla bih im da to nije za svakoga. Bio je to poseban dan za mene, ne za njih. Uglavnom, većina ljudi je bila jako sretna zbog mene', objašnjava. Čak se i upustila u strogu dijetu prije vjenčanja te je izgubila pet kilograma. Kao i svaka mladenka, tražila je idealnu haljinu, no neki vlasnici butika ostali su zatečeni njezinim solo vjenčanjem.

Rekla je: 'Odlazak u kupovinu vjenčanica za mene je bio početak ovog fantastičnog putovanja i početak osjećanja kao mladenka, nešto što nikad nisam mislila da ću učiniti. Željela sam da svi moji prijatelji to podijele sa mnom, a butici nisu bili nimalo impresionirani pratnjom od osam ljudi. Ali, onda sam pronašla sjajno mjesto gdje se prodaju neuobičajene haljine i pronašla savršenu svjetlucavu haljinu kakvu sam oduvijek željela'.

VEZANI ČLANCI:

Sarah je unajmila tvrtku za planiranje vjenčanja i događanja kako bi izradila odjeću s ljubičastom temom i unajmila dva Range Rovera da je odvezu do dvorca Harvest House u Felixstoweu. 'Najljepše je bilo kad sam stigla i izašla iz auta', rekla je Sarah, 'Svima sam rekla da ću kasniti sat vremena, kao što je tradicija, i svi su me čekali i nastalo je veliko veselje'.

Prijateljica Katherine Cresswell, iz organizacije The Savvy Wedding Planner iz Ipswicha, bila je savršena za organizaciju događaja. Katherine je rekla: 'Bilo je to prvi put da sam organizirala vjenčanje bez mladoženje i bilo je fantastično. Sarah i ja smo prijateljice oko 25 godina pa sam bila oduševljena što me pozvala. Ovakve ceremonije su lijepe i mislim da bi više ljudi trebalo imati solo vjenčanja. Sve je to povezano s ljubavlju i brigom o sebi. Radi se o tome da se ne oslanjate ni na koga drugog da vam donese sreću i ispunjenje'.