Ovo je 15 najljepših plaža u Europi: Na popisu i jedna hrvatska ljepotica skrivena među stijenama

Ako ove godine planirate odmor uz more, donosimo vam popis najljepših europskih plaža za 2024. godinu! Prema izboru "The World's 50 Best Beaches", ove rajske destinacije oduševljavaju kristalno čistim morem, netaknutom prirodom i predivnim pejzažima.

Na prvom mestu nalazi se Cala Mariolu u Italiji, poznata po tirkiznom moru i spektakularnim stijenama. Slijedi Voutoumi Beach u Grčkoj, skriveni dragulj idealan za one koji traže mir. Treće mjesto pripalo je čarobnoj Calo Des Moro u Španjolskoj, savršenoj za fotografije iz snova.

Na listi je samo jedna hrvatska plaža i to Pasja?a koja je na 13. mjestu.

Među vrhunskim destinacijama ističu se i Puinne Sand Beach u Norveškoj, egzotična unatoč hladnijem podneblju, kao i još jedna talijanska ljepotica, Cala Goloritze, koja plijeni pažnju svojom predivnom obalom.

Portugal također ima svog predstavnika – Praia Da Mainha, idealnu za duge šetnje uz more. Grčka dominira na listi s još nekoliko nevjerojatnih plaža poput Fteri Beach i Elafonissi Beach, poznatih po ružičastom pijesku.

Turska oduševljava mističnim krajolikom Kelebekler Vadisi (Dolina leptira), dok Velika Britanija nudi spektakularne vidike na Diamond Beach i Kynance Cove.

Još jedno talijansko čudo, Rabbit Beach, redovito je među najljepšima na svijetu, dok Španjolska briljira i s predivnom Alzada Beach. Hrvatska se također ponosi svojim predstavnikom – čarobnom plažom Pasjačom, skrivenom među stijenama juga Hrvatske.

Popis zaokružuju šarmantna Cappriccioli Beach na Sardiniji, koja svojim zlatnim pijeskom i toplim morem poziva na uživanje. Bez obzira birate li Mediteran, Atlantsku obalu ili sjever Europe, ove plaže nude nezaboravne prizore i iskustva za sva čula. Spremni za avanturu?