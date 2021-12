Ovaj grad proglašen je najskupljim: Prestigao je Pariz i Hong Kong, sve zbog pandemije

Titulu najskupljeg grada za život do nedavno je nosio Pariz, ali s trona ga je skinuo Tel Aviv, obavijestio je o tome britanski magazin The Economist.



Provedena je anketa o troškovima života koja je obuhvatila 173 države, a usporedile su se cijene za više od 200 proizvoda i usluga. Pokazalo se tako da je pandemija dovela do problema u lancima nabave i ograničenja proizvodnje i trgovanja, pa su u mnogim gradovima troškovi života narasli.

Koje su najsigurnije zemlje za putovanje u svijetu? Pogledajte kako na ljestvici stoji Hrvatska

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako je Tel Aviv postao najskuplji grad, a slijede ga Pariz i Singapur na drugom mjestu, a zatim Zurich, Hong Kong i New York. Tu su još Ženeva, Kopenhagen, Los Angeles i Osaka, prenosi The Guardian.



Najjeftinijim gradom za život proglašen je sirijski glavni grad Damask.

Ovo je najskuplji hotel na svijetu, obložen je srebrom i zlatom