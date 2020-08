Otkrila novu metodu bojanja drveta: Čarapa je puno bolja od valjka i kistova

U Facebook grupi DIY On A Budget Official svakodnevno osvane neki novi trik za uređenje doma, a ovaj je posebno oduševio sve pratitelje.



Jedna žena htjela je vratiti prozoru stari izgled, pa je kupila kantu sjaja za drvo. Umjesto kistova i valjka koje inače ljudi kupuju za bojanje bilo čega u domu, ona se odlučila za jeftiniju varijantu - uzela je običnu bijelu čarapu!



Kako prenosi The Sun, rekla je da je za cijeli posao trebala izdvojiti tek nešto novaca za kantu sjaja i pola sata vremena, a prozor izgleda kao nov.

Foto: DIY on a budget official

Razlog zašto je ova metoda toliko dobra? Od čarape ne ostaju nikakvi tragovi curenja niti prijelazi - sve izgleda savršeno.



Ljudi su se oduševili ovom objavom i rekli da će ju definitivno isprobati već kod idućeg preuređenja neke prostorije ili prozora.