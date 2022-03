Optička iluzija: Jeste li optimist ili pesimist otkriti će vam smjer kretanja ove mačke

Ova bi vam optička iluzija koja prikazuje mačku na stepenicama mogla otkriti nešto o vašoj osobnosti, tvrde njeni tvorci. U njoj se naime od promatrača traži da ustanove vide li kako se mačka spušta ili penje po stepenicama.

Objavio ju je portal The Minds Journal koji piše da ste; ako vidite mačku kako se penje uz stepenice, vjerojatno optimistična osoba s pozitivnim pogled na život.

- Vi svugdje oko sebe vidite potencijal i mogućnost za rast i napredak - piše portal. "Vaš je mozak istreniran da traži kako se što više uzdignuti da biste u konačnici postali još bolja osoba".

Schrödinger's cat climbing AND descending the stairs at the same time! pic.twitter.com/tkOKai0L5j