Od profesionalnog mazitelja do sakupljača glista – jesu li ovo najbizarniji poslovi na svijetu?

Dobra stara izreka kaže – odaberi posao koji voliš i nećeš raditi niti jednoga dana! Ljudi koji uspiju u tome zaista su pravi sretnici, a definicija savršenog posla za svaku je osobu različita. Dok je nekome loše od same pomisli na brojke, drugi će uživati na poslu računovođe. Netko tko voli životinje vjerojatno će biti sjajan veterinar, no možda ne može zamisliti da radi kao slastičar. Različiti poslovi sa sobom nose različite izazove, no neki su možda ipak malčice izazovniji od drugih i većini će se učiniti malo čudnima. Neka od takvih zanimanja istražio je portal za karijere StudyWorkGrow.

Profesionalni mazitelj: Ovaj posao zaista postoji, a oni koji se odluče za njega pomažu osobama koje se bore s usamljenošću, depresijom, traumama i sličnim problemima. Takvim je ljudima ponekad dovoljan samo zagrljaj, pa makar i od stranca. Profesionalni mazitelji koji se duže vrijeme bave time imaju svoj stalne klijente i popunjenu satnicu tretmana.

Tragač za lopticama za golf u vodi: Većina golf terena ima i vodene površine u kojima završava popriličan broj loptica. Posao tragača je da zaroni u tu vodu i pronađe loptice koje su onamo zalutale. One se čiste i nakon toga ponovno stavljaju u upotrebu. U SAD-u se posao tragača, koji nije nimalo ugodan, a zna biti i opasan, plaća i do stotinu dolara po satu.

Kreator profila na stranicama za spajanje parova: Ako imate 'žicu' za pisanje, možda biste se mogli okušati u ovom poslu. Na žalost, izražavanje ne ide najbolje svima koji traže srodnu dušu na internetu pa će im dobro doći pomoć 'modernih Kupidona' koji će ih predstaviti u najboljem mogućem svjetlu.

Hipoterapeut: Posljednjih godina ovo je poprilično često zanimanje, a odnosi se na terapiju uz pomoć konja. Dokazano je kako jahanje tih plemenitih životinja ili boravak u njihovom društvu, kao i briga za njih pomažu pacijentima s govornim, fizičkim ili mentalnim manama. Posao je to koji ne može raditi bilo tko, već je prethodno potrebno proći određenu edukaciju.

Profesionalna djeveruša: Ovo je savršen posao za društvene osobe koje dobro komuniciraju s ljudima. Parovima koji žele da najvažniji dan u njihovom životu prođe savršeno ponekad je potreban netko tko će kružiti među gostima i učiniti atmosferu na vjenčanju opuštenom i ugodnom. Ako nemaju takvu osobu u svojoj obitelji ili među prijateljima, taj odgovoran zadatak najbolje je prepustiti profesionalnoj djeveruši.

Tester vodenih tobogana: To su osobe koje će se prve usuditi spustiti niz vodene tobogane u odmaralištima, tematskim parkovima i hotelima, kako bi provjerili jesu li dovoljno sigurni, ali i zabavni. A ako jesu, ovaj posao i nije ništa drugo nego čista zabava.

Tester parfema: Većina proizvođača parfema prije puštanja novog proizvoda na tržište angažira profesionalne testere mirisa. Ovaj posao popularan je i u industriji koja se bavi proizvodnjom sredstava za čišćenje, kozmetike, konzervirane hrane i igračaka.

Analitičar lica: Riječ je o svojevrsnim stručnjacima za senzorne analize čiji se posao svodi na utvrđivanje razlika na licu prije i nakon korištenja određenih kozmetičkih proizvoda. To čine rukama pa je preduvjet za obavljanje posla to da nemaju problem s bliskim kontaktom s drugim ljudima.

Čuvar mjesta u redu: Nemate li strpljenja čekati u redu da biste kupili jako popularan proizvod, ulaznicu za koncert ili neki sportski događaj, onda vam je potreban čuvar mjesta u redu. Danas se može naručiti online, a ovo zanimanje posebno je popularno u Americi, na Crni petak, kad brojni građani nastoje doći do željenih proizvoda po iznimno popularnim cijenama.

Tester kreveta: Logično, zadatak testera kreveta jest provjeriti jesu li kreveti i posteljina u pojedinim trgovinama ili hotelima dovoljno kvalitetni. Ponekad su angažirani na više dana odnosno noći, kako bi provjerili kvalitetu sna koju pruža određeni proizvod.

Degustator hrane za kućne ljubimce: Brzorastuća industrija hrane za kućne ljubimce također stalno traga za ljudima koji su spremni kušati hranu za pse, mačke i druge životinje. U većini zemalja ljubimci danas uživaju status punopravnih članova obitelji pa nije čudno da njihovi vlasnici žele biti sigurni da im u zdjelice stavljaju samo najbolje od ponuđenog na tržištu.

Sakupljač glista: Privlači li vas rad pod vedrim nebom, onda ste možda rođeni za sakupljača glista. Njih najčešće angažiraju trgovine koje prodaju opremu ribolovcima, s obzirom da su gliste jedan od najčešćih mamaca za ribe. Tu su i različite obrazovne ustanove koje gliste koriste za učenje i istraživanje. No, ako previše volite životinje i mrska vam je pomisao na to kako će gliste u konačnici završiti, onda ovo nije posao za vas.

Tester odvratnih zadataka: Za testiranje odvratnih zadataka, kakve najčešće gledamo u reality emisijama, poput Survivora, možete zaraditi i do 800 dolara dnevno. Dovoljno je da ste tolerantni i imate želudac za izazove kao što su kušanje crva i slične gadosti.

