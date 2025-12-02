Nova shopping adresa zapadnog Zagreba: Super Konzum Jankomir

Novi Super Konzum na adresi Velimira Škorpika 5 već je prvog dana privukao veliki interes kupaca. Moderan, suvremeno opremljen, s brojnim iznenađenjima i pogodnostima povodom otvorenja:
🎄 Do 4.12.: Posebna ponuda proizvoda po super cijenama
🎄 Do 5.12.: Kupon za 10% popusta pri sljedećoj kupnji
🎁 Od 5.12. do 18.12.: Nagradna igra u kojoj se mogu osvojiti BONUS euri
„Iako u okolici imam nekoliko trgovina, sretna sam što mi je ovaj novi Super Konzum tako blizu. Posebno me oduševila široka gastro ponuda i pregledno posložene police i odjeli“, ispričala je Lana, jedna od prvih kupaca, te dodala: „Blizina i raznovrsna ponuda su mi najvažniji, a toploteka s ukusnim jelima će mi uvelike olakšati svakodnevicu jer nudi veliki izbor svježih jela kada nemam vremena za kuhanje“.
Na ulazu kupce dočekuje veliki odjel vina, a odmah uz njega smješteni su mliječni proizvodi, OPG asortiman i praktični to-go artikli: idealna kombinacija i za brzu nabavku i za veće blagdanske pripreme. Upravo zato brojni kupci već nakon prvog posjeta zaključuju da im je ovaj Super Konzum „novo mjesto za brzu blagdansku kupnju“.
Kupci oduševljeni ponudom
Na sam dan otvorenja bilo je mnogo osmijeha, naročito među sretnim dobitnicima popusta. „Ponuda u novom Super Konzumu je zaista izvanredna, a cijene su izuzetno povoljne. A blagdanski ugođaj me dodatno motivirao na kupnju“, rekla je Ksenija, koja bila među sretnicima koji su osvojili 50 % popusta na cijeli račun.
Kupci su pohvalili i veliku ponudu domaćih proizvoda, kao i širok izbor proizvoda Special Moments za blagdane. Elektronske cijene olakšavaju snalaženje, a široki prolazi i dobro raspoređeni odjeli omogućuju bržu kupnju, što su mnogi naveli kao veliku prednost, kao i veliki broj parkirnih mjesta.
Super Konzum Jankomir radi svake nedjelje do kraja godine, od 8:00h do 17:00h.
Radno vrijeme od ponedjeljka do subote: od 7:00h do 21:00h.
Pogledajte i druge aktualne blagdanske ponude.
Vidimo se na Jankomiru!