Nova shopping adresa zapadnog Zagreba: Super Konzum Jankomir

Novi Super Konzum na adresi Velimira Škorpika 5 već je prvog dana privukao veliki interes kupaca. Moderan, suvremeno opremljen, s brojnim iznenađenjima i pogodnostima povodom otvorenja:

🎄 Do 4.12.: Posebna ponuda proizvoda po super cijenama

🎄 Do 5.12.: Kupon za 10% popusta pri sljedećoj kupnji

🎁 Od 5.12. do 18.12.: Nagradna igra u kojoj se mogu osvojiti BONUS euri

Foto: Konzum

„Iako u okolici imam nekoliko trgovina, sretna sam što mi je ovaj novi Super Konzum tako blizu. Posebno me oduševila široka gastro ponuda i pregledno posložene police i odjeli“, ispričala je Lana, jedna od prvih kupaca, te dodala: „Blizina i raznovrsna ponuda su mi najvažniji, a toploteka s ukusnim jelima će mi uvelike olakšati svakodnevicu jer nudi veliki izbor svježih jela kada nemam vremena za kuhanje“.

Na ulazu kupce dočekuje veliki odjel vina, a odmah uz njega smješteni su mliječni proizvodi, OPG asortiman i praktični to-go artikli: idealna kombinacija i za brzu nabavku i za veće blagdanske pripreme. Upravo zato brojni kupci već nakon prvog posjeta zaključuju da im je ovaj Super Konzum „novo mjesto za brzu blagdansku kupnju“.

Foto: Konzum

Kupci oduševljeni ponudom

Na sam dan otvorenja bilo je mnogo osmijeha, naročito među sretnim dobitnicima popusta. „Ponuda u novom Super Konzumu je zaista izvanredna, a cijene su izuzetno povoljne. A blagdanski ugođaj me dodatno motivirao na kupnju“, rekla je Ksenija, koja bila među sretnicima koji su osvojili 50 % popusta na cijeli račun.

Kupci su pohvalili i veliku ponudu domaćih proizvoda, kao i širok izbor proizvoda Special Moments za blagdane. Elektronske cijene olakšavaju snalaženje, a široki prolazi i dobro raspoređeni odjeli omogućuju bržu kupnju, što su mnogi naveli kao veliku prednost, kao i veliki broj parkirnih mjesta.

Foto: Konzum

Super Konzum Jankomir radi svake nedjelje do kraja godine, od 8:00h do 17:00h.

Radno vrijeme od ponedjeljka do subote: od 7:00h do 21:00h.

Pogledajte i druge aktualne blagdanske ponude .

Vidimo se na Jankomiru!