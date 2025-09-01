Naši Portali
ZANIMLJIVO OTKRIĆE

Nije struk: Želite li znati prijete li vam srčane bolesti i dijabetes, izmjerite opseg ovog dijela tijela

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
01.09.2025.
u 16:30

Iako službeni kriteriji ne postoje, opseg vrata većinom se smatra velikim ako prelazi 43 cm kod muškaraca i 39,5 cm kod žena

Kada je riječ o zdravlju i rizicima od određenih bolesti, najnovija istraživanja pokazuju kako struk možda nije jedini dio tijela na koji trebate obratiti pozornost. Iako je briga o zdravlju važna za svakoga, način na koji definiramo što znači biti zdrav stalno se mijenja. Pokazala je to i nova studija koja otkriva da bi kod predviđanja mogućih problema, poput bolesti srca i dijabetesa, više pažnje trebalo obratiti na debljinu vrata, piše UNILAD.

Najzanimljivije je to da zadebljan vrat može značiti buduće poteškoće čak i kod osoba s urednim BMI-jem odnosno indeksom tjelesne mase. O tome su u članku za The Conversation pisali dr. Ahmed Elbediwy i dr. Nadine Wehida. 'Profesionalni bodybuilder može imati visok BMI, a očito nije pretio' navode autori studije. Razlog je, pojašnjavaju, u ograničenjima BMI-ja jer on ne razlikuje mišiće od masnog tkiva niti pokazuje gdje se mast u tijelu nakuplja. Stručnjaci naglašavaju da opseg vrata može dati dodatne informacije jer bolje ukazuje na višak visceralne masti u gornjem dijelu tijela. Takva mast je problematična jer je metabolički aktivnija od one pohranjene u donjem dijelu tijela pa lakše otpušta masne kiseline, hormone i upalne tvari u krvotok.

Zbog toga može doći do poremećaja tjelesnih funkcija, kronične upale i povećane inzulinske rezistencije, što dodatno opterećuje organe i povećava rizik od ozbiljnih komplikacija. Znanstvenici su povezali veći opseg vrata s povećanim rizikom od metaboličkih poremećaja poput dijabetesa tipa 2 i gestacijskog dijabetesa.

Kako piše New York Post, brojna istraživanja otkrila su snažnu povezanost između debljine vrata i čimbenika rizika za srčane bolesti, visoki tlak, povišene trigliceride i nisku razinu HDL-a, 'dobrog' kolesterola.

Unatoč tome, stručnjaci naglašavaju da mjerenje vrata ne može zamijeniti redovite liječničke preglede, nego treba poslužiti kao dodatni pokazatelj zdravlja. Iako službeni kriteriji ne postoje, opseg vrata većinom se smatra velikim ako prelazi 43 cm kod muškaraca i 39,5 cm kod žena. Ako ste znatiželjni i zanima vas jeste li u opasnosti, dovoljno je da uzmete krojački metar i sami provjerite kako stojite po tom pitanju.

