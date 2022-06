Nije mogao otvoriti sef pa ga je prodao na eBayu: Skupa sa 176.600 kn koje je unutra ostavio!

Budući da je zaboravio kombinaciju za otvaranje, Amerikanac James Labrecque iz Kalifornije odlučio je preko eBaya prodati svoj sef nekom tko će ga i bez toga znati otvoriti. Brzo je našao kupca, no nije očekivao da će mu se čovjek opet javiti da mu kaže da je nešto ostavio u sefu; čak 20.000 funti (176,600 kn).

Kad je to saznao James je shrvan od kupca tražio da mu vrati bar dio novca, ali ga je on s rečenicom "tko nađe, njegovo!", odbio.

- Pogriješio sam, sve se svodi na to, i to me skupo koštalo... - rekao je prvi vlasnik sefa za Express.

Prije nego ga je oglasio na internetu ga je, kaže, protresao, i kako nije osjetio da je nešto unutra, zaključio je da je prazan, poslikao ga i objavio oglas na eBayu.

- Rekao sam prijatelju da sam nekidan trebao osvojiti nagradu za najvećeg idiota na svijetu jer sam dao sef pun love - ispričao je; a jedino što je sretni kupac dao njemu bila je pozitivna eBay recenzija.

- Mislim da bih ti vratila četvrtinu - napisala je jedna žena. "A možda sam previše velikodušna."

- Ups. Jadan... - komentirao je netko drugi, no bilo je i onih koji su stali na stranu kupca.

- Žao mi je njega naravno ali on je taj koji je prvo trebao provjeriti. Da sam ja to napravio sigurno bih neko vrijeme bio jako depresivan - komentirao je jedan korisnik.

- U online kupnji je ono što vidite, ono što dobijete; nema povrata robe ili novca - zaključio je drugi.

