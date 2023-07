Neće im promaknuti: Ovih pet stvari će muškarac uvijek primijetili na ženi tijekom seksa!

Žene vide i primijete sve one sitnice na muškarcu i oko njega. Ali nisu ni muškarci u zaostatku za ženama, posebice kada dođe trenutak za seks. Muškarci neće primijetiti ako ste baš danas obojili kosu i imate uraslu dlaku na nozi, ali zato će gotovo uvijek primijetiti ove stvari tijekom seksa, piše Men's Health.

Vašu inicijativu: Muškarcima će se dobro urezati u pamćenje slika da ste vi za nešto preuzeli inicijativu. Ako samo očekujete da muškarac nešto napravi ostavit ćete dojam da uopće niste zainteresirane.

Pokrete: Način na koji se krećete i kakve imate pokrete...Ako ste poput gazele, naravno da će to primijetiti. Baš kao i ako ste ukočeni. Pazite na to kakvu ćete sliku odaslati svojim pokretima jer to može lako utjecati na daljnji tijek odnosa..

Oči: Kamo gledate za vrijeme seksa? U njegove oči i golo tijelo ili u zid? Budite svjesne toga di su vaše oči uperene kako ne biste odaslale krive signale nezainteresiranosti ili nečeg drugog.

Seksi donje rublje: Ako ste zbog njega ispod casual outfita navukli neki komad seksi donjeg rublja, muškarac će to svakako primijetiti. I bit će ponosan što ste ga odlučili "tako počastiti". Osim ako se niste depilirali...To je još jedna od stvari koja će mu odmah upasti u oko, a seksi donje rublje baciti u sasvim neki drugi plan.

