Ne znate što gledati za Božić? Evo koji film je pravi izbor za vas - prema horoskopskom znaku

Uz toliko božićnih filmova na dohvat ruke, može biti teško pronaći koji je pravi za vas. Astrologija nam pomaže donijeti gotovo svaku drugu odluku, pa zašto je ne biste isprobali i ovdje. Evo koje klasične božićne filmove biste trebali pogledati, prema vašem horoskopskom znaku, kako piše Cosmopolitan.

Ovan - Posljednji praznik (The Last Holiday)

Ovnovi već žive kao da imaju još samo tri tjedna na ovoj Zemlji, tako da je Posljednji praznik uistinu pravi izbor za njih. U ovom filmu, glavni lik sazna da ima neizlječivu bolest, napušta posao, iskorjenjuje svoj život i kreće u Europu s namjerom da potroši sav svoj novac dok ne umre. Ovnovi već žive kao on, sa svojim impulzivnim odlukama i kupovinom.

Bik - Sam u kući (Home Alone)

San svih Bikova: uklanjanje stresa i isprobavanje proizvoda za lice svih ostalih! Bikovi će se pronaći u Kevinovom doživljaju, njegovoj odvažnoj hrabrosti pred pljačkašima i njegovom snažnom samopouzdanju.

Najviše je bogataša na svijetu ovog horoskopskog znaka:

Blizanci - Zapravo ljubav ( Love Actually)

Blizanci su društveni znak koji uvijek želi znati detalje svačijih osobnih odnosa i kako je sve to povezano. S otprilike deset središnjih priča, Love Actually zabavljat će vaš brzi um i zadovoljiti vašu potrebu za humorom i duhovitošću! Ali što je najvažnije, učinit ćete da se osjećate kao da ste usred svačijeg života!

Rak - Vilenjak (Elf)

Ovaj film je poput mekog zagrljaja koji emitira dobre vibracije. Glavni lik Buddy je pravi Rak - osjetljiv, ozbiljan mali slatki vilenjak koji samo pokušava širiti veselje. Rak je poznat po tome što je zaštitnički nastrojen, a takav je i Buddy tijekom cijelog filma!

Lav - Umri muški (Die Hard)

Drama! Akcija! Citiranje! Toplo srce u središtu svega! Lavovi su vjerni do kraja, i definitivno maštaju o tome da budu heroji u priči u kojoj spašavaju svog romantičnog partnera. Lavovi bi trebali gledati Umri muški kako bi ispunili svoje žudnje za kultnim trenucima.

Djevica - Božić Charlieja Browna (A Charlie Brown Christmas)

Djevice su organiziran i uslužan znak; cijene red i tradiciju, a Charlie Brown vrhunski je božićni klasik. Ovaj film traje samo 30 minuta tako da neće ometati Djevičin zauzet raspored. Gledajte dok slažete rublje i suosjećajte s Charliejevim kritičkim stavom prema komercijalizmu.

Vaga - Ljubav i praznici (The Holiday)

Pod vladavinom Venere, Vaga je vrhunski romantičar, pa bi očito trebali pogledati ovu klasičnu romantiku! Kad Cameron Diaz i Kate Winslet dožive romantične neuspjehe, odluče zamijeniti kuće za praznike, gdje svaka pronalazi novu ljubav. Iskreno, Vaga bi preskočila obiteljske praznike ako bi to značilo da će doživjeti burnu romansu u drugoj zemlji.

Škorpion - Predbožićna noćna mora (The Nightmare Before Christmas)

Škorpioni vam kažu da je ovo njihov omiljeni božićni film kao taktika zastrašivanja nakon što izgovorite "Vilenjak".Budući da je znak koji je najbliži povezan sa smrću, svidjet će im se svi morbidni detalji koji dolaze s ovim remek-djelom Tima Burtona. Škorpioni će uživati ​​u mračnim zaokretima starih tradicija!

Strijelac - Najluđi Božić (Christmas Vacation)

Kao jedan od najsmješnijih znakova, Strijelac bi trebao gledati jednu od najboljih blagdanskih komedija do sada. Na božićnom odmoru Clark Griswold samo želi imati savršen odmor za dobrobit svoje obitelji, ali ništa ne ide kako treba. Strijelci su dobro poznati po svom smislu za humor, a grube, fizičke šale u ovom filmu kreću se dovoljno brzo da zadrže pozornost Strijelca!

Jarac - Kako je Grinch ukrao Božić (How The Grinch Stole Christmas)

Jarac je znak koji će definitivno odvojiti vremena u svojem rasporedu kako bi se posvetio 'mržnji prema samom sebi'. Jarčev pragmatizam ponekad može krenuti prema pesimizmu, pa će definitivno uživati ​​u mračnom humoru u filmu Kako je Grinch ukrao Božić. Ne brinite, Jarci, znamo da vaše srce naraste tri puta kada mu se pruži ljubav i poštovanje.

Vodenjak - Rudolf, sob crvenog nosa (Rudolph The Red Nosed Reindeer)

Vodenjak je znak humanosti, zajedništva i individualnosti. Logično je da je ovo njihov omiljeni božićni film. Poput Rudolfa, Vodenjaci će se uvijek izdvojiti kao srce tima, što god radili i gdje god krenuli. Oni uvijek rade ono što je najbolje za grupu.

Ribe - Polarni ekspres (The Polar Express)

Ribe bi trebale gledati film s jezivim duhovima. Kao najduhovniji i najmističniji znak, oni će najvjerojatnije vibrirati s ovom vizijom Toma Hanksa, u kojoj se dječak ukrcava na tajanstveni vlak koji ide za Sjeverni pol u noći na Badnjak. Dio Riba koji cijeni ljepotu i kreativnost cijenit će vukove i borove i snijeg, dok će dio obožavat scenu s vrućom čokoladom!

Znate li zašto bor kitimo baš na Badnjak?