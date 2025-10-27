Ne možete zaspati? Ova tiha mentalna igra može pomoći da zaspite za samo 5 minuta

Nema ništa gore od trenutaka kada ležimo u krevetu, umorni, ali san jednostavno ne dolazi. Kazaljke na satu neumoljivo prolaze, misli se neprestano vrte, a svaka minuta bez sna čini se kao vječnost. Nesposobnost da zaspimo može biti frustrirajuća i iscrpljujuća, a često nas ostavlja još umornijima sljedećeg dana. Iako se svima to s vremena na vrijeme dogodi, kronični problemi sa spavanjem mogu ozbiljno utjecati na zdravlje, raspoloženje i svakodnevno funkcioniranje. To može biti zbog stresa na radnom mjestu, kućnih pritisaka ili čak iščekivanja sljedećeg dana.

Nekoliko neprospavanih noći nije razlog za zabrinutost, ali ako vam nespavanje remeti svakodnevne aktivnosti, preporučljivo je poduzeti mjere. Jedna stručnjakinja za mentalno zdravlje i terapeutkinja otkrila je kako možete zaspati u roku od pet minuta svake večeri, piše Mirror. Stručnjakinja je objavila video na TikToku u kojem je otkrila tehniku ​​koja je posebno osmišljena za sve koji imaju ADHD ili im je teško zaspati zbog raznih misli. Prvo je upitala svoje pratitelje koliko im je u prosjeku potrebno da utonu u san.

"Je li to manje od pet minuta, između pet i deset minuta ili između 10 i 30 minuta? Ili govorimo o 30 minuta i više? Većinu svog života provela sam u posljednjoj kategoriji, a kada bih zaspala u 30 minuta, tada bih to računala kao pobjedu. Sada, na veliko nezadovoljstvo mog partnera, i iako moj mozak s ADHD-om doslovno ne prestaje raditi, spadam u kategoriju 'ispod pet minuta' i mogu vam reći da je osjećaj fantastičan. Evo kako to radim", rekla je u videu.

Terapeutkinja je otkrila da prvo gasi svjetlo i zatvara oči prije nego što započne tihu igru ​​u svom umu. Metoda djeluje tako da zaokuplja vaše misli složenim zadatkom, ali nije toliko zahtjevna da izazove anksioznost jer je njezin cilj jednostavno zadržati fokus. Dodala je da je dio zaključavanja ključan jer to sprječava da mozak skrene s teme. Igra počinje odabirom kategorije i to može biti bilo što, od voća i povrća do filmova ili čak glumaca.

Zatim počinjete povezivati ​​svako slovo abecede s nečim iz odabrane kategorije Na primjer, A za avokado, B za bananu, C za celer i tako dalje. "Smatram da je najbolji način da to učinite da pomislite na slovo pri udahu, a zatim na odgovor pri izdahu", rekla je stručnjakinja. Ova tehnika trebala bi pomoći u usporavanju disanja. Ako ste skeptični u njezino djelovanje, terapeutkinja je rekla da tu metodu koristi svake večeri već godinama i da je nikada nije iznevjerila.