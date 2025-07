Ne bacajte stari kruh! Stručnjaci otkrili kako ga omekšati za samo nekoliko sekundi

Stari kruh često završi zaboravljen na kuhinjskom pultu ili u vrećici, tvrd i neugledan, ali to ne znači da mu je mjesto u smeću. Iako izgubi onu svježinu i mekoću koju volimo kod tek pečenog kruha, i dalje je izuzetno koristan u kuhinji. Bilo da ga pretvaramo u hrskave krutone, koristimo za domaće pohanje, pripremamo starinske deserte ili ga jednostavno oživimo uz mali trik, stari kruh zaslužuje drugu priliku. Jedna stvar koju možda niste znali jest da domaći ili manje obrađeni kruh stari puno brže od industrijski proizvedenog.

No, ne brinite jer ovaj trik stručnjaka s portala The Kitchn mogao bi vam doslovno spasiti dan. Potrebno vam je samo 10 sekundi i mikrovalna pećnica. Kako navodi portal, kada kruh izađe iz pećnice ili mikrovalne, tada promjena temperature uzrokuje da se molekule škroba ponovno formiraju i očvrsnu, a proces je poznat kao retrogradacija škroba. To je trenutak kada voda koja se upije tijekom procesa pečenja na kraju ispari, piše Mirror. Naravno, kruh koji je nekoć bio mekan postaje tvrd tijekom dana.

Da biste kruh ponovno omekšali, možete iskoristiti mikrovalnu. Zamotajte kruh u vlažnu krpu i stavite ga na tanjur koji može u mikrovalnu. Zatim ga zagrijte na visokoj temperaturi 10 sekundi. Ako je potrebno, postupak možete ponoviti. No, budite oprezni i tijekom procesa pazite da se kruh ne prepeče ili da se ručnik ne zapali. I to je to, jednostavno je kao što zvuči. Postoje različiti načini čuvanja kruha, ali najbolji je čuvati ga u originalnoj vrećici ili pakiranju.

Međutim, ponekad će ostati ostataka, a nitko ne voli bacati hranu. Kruh ima kratak rok trajanja od tri do sedam dana kada se čuva na sobnoj temperaturi. Međutim, kruh se može čuvati u zamrzivaču tjednima, pa čak i mjesecima, što sprječava da postane ustajao. Druga metoda za održavanje svježine kruha do dva tjedna je napraviti male rupe u vrećici i staviti kruh u hladnjak.