Priprema se u jednoj posudi i gotov je za 15 minuta: Jeste li već probali orzo?

Kada nemate puno vremena za kuhanje, jela pripremljena u jednom loncu pravi su spas. Ovaj kremasti orzo u bogatom umaku od rajčice, sa slaninom i rastopljenom mozzarellom, gotov je za svega 15 minuta, a rezultat je ukusan i zasitan obrok kojem će se cijela obitelj rado vraćati. Idealan je za brzi ručak ili jednostavnu večeru tijekom tjedna.
Sastojci:
- ½ glavice luka
- 100 g nasjeckane slanine
- 100 g orzo tjestenine
- 400 g umaka od rajčice
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 200 ml vode
- 100 g svježe mozzarelle
- 100 g ribane mozzarelle
- 50 g naribanog parmezana
- šaka nasjeckanog peršina
Priprema: Na malo ulja ili u masnoći koju će pustiti slanina popržite sitno nasjeckani luk dok ne omekša. Dodajte slaninu i pržite nekoliko minuta, dok ne postane lagano hrskava. Umiješajte orzo tjesteninu, zatim dodajte umak od rajčice, koncentrat rajčice i vodu. Sve dobro promiješajte i kuhajte na srednje jakoj vatri uz povremeno miješanje dok orzo ne omekša i upije dio tekućine. Po potrebi dolijte još malo vode. Kada je tjestenina kuhana, dodajte svježu mozzarellu narezanu na komadiće i ribanu mozzarellu. Poklopite lonac i ostavite pet minuta kako bi se sir potpuno otopio. Na kraju umiješajte nasjeckani peršin, a po želji pospite naribanim parmezanom i odmah poslužite.