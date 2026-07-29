Priprema se u jednoj posudi i gotov je za 15 minuta: Jeste li već probali orzo?

Kada nemate puno vremena za kuhanje, jela pripremljena u jednom loncu pravi su spas. Ovaj kremasti orzo u bogatom umaku od rajčice, sa slaninom i rastopljenom mozzarellom, gotov je za svega 15 minuta, a rezultat je ukusan i zasitan obrok kojem će se cijela obitelj rado vraćati. Idealan je za brzi ručak ili jednostavnu večeru tijekom tjedna.

Sastojci:

½ glavice luka

100 g nasjeckane slanine

100 g orzo tjestenine

400 g umaka od rajčice

1 žlica koncentrata rajčice

200 ml vode

100 g svježe mozzarelle

100 g ribane mozzarelle

50 g naribanog parmezana

šaka nasjeckanog peršina

Priprema: Na malo ulja ili u masnoći koju će pustiti slanina popržite sitno nasjeckani luk dok ne omekša. Dodajte slaninu i pržite nekoliko minuta, dok ne postane lagano hrskava. Umiješajte orzo tjesteninu, zatim dodajte umak od rajčice, koncentrat rajčice i vodu. Sve dobro promiješajte i kuhajte na srednje jakoj vatri uz povremeno miješanje dok orzo ne omekša i upije dio tekućine. Po potrebi dolijte još malo vode. Kada je tjestenina kuhana, dodajte svježu mozzarellu narezanu na komadiće i ribanu mozzarellu. Poklopite lonac i ostavite pet minuta kako bi se sir potpuno otopio. Na kraju umiješajte nasjeckani peršin, a po želji pospite naribanim parmezanom i odmah poslužite.