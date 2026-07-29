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kad nemate puno vremena

Priprema se u jednoj posudi i gotov je za 15 minuta: Jeste li već probali orzo?

VL
Autor
Ana Hajduk
29.07.2026.
u 09:30
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Ovo jednostavno jelo najbolje je poslužiti dok je još vruće, kada se mozzarella lijepo razvlači, a bogati umak od rajčice i hrskava slanina stvaraju neodoljivu kombinaciju okusa.

Kada nemate puno vremena za kuhanje, jela pripremljena u jednom loncu pravi su spas. Ovaj kremasti orzo u bogatom umaku od rajčice, sa slaninom i rastopljenom mozzarellom, gotov je za svega 15 minuta, a rezultat je ukusan i zasitan obrok kojem će se cijela obitelj rado vraćati. Idealan je za brzi ručak ili jednostavnu večeru tijekom tjedna.

Sastojci: 

  • ½ glavice luka
  • 100 g nasjeckane slanine
  • 100 g orzo tjestenine
  • 400 g umaka od rajčice
  • 1 žlica koncentrata rajčice
  • 200 ml vode
  • 100 g svježe mozzarelle
  • 100 g ribane mozzarelle
  • 50 g naribanog parmezana
  • šaka nasjeckanog peršina

Priprema: Na malo ulja ili u masnoći koju će pustiti slanina popržite sitno nasjeckani luk dok ne omekša. Dodajte slaninu i pržite nekoliko minuta, dok ne postane lagano hrskava. Umiješajte orzo tjesteninu, zatim dodajte umak od rajčice, koncentrat rajčice i vodu. Sve dobro promiješajte i kuhajte na srednje jakoj vatri uz povremeno miješanje dok orzo ne omekša i upije dio tekućine. Po potrebi dolijte još malo vode. Kada je tjestenina kuhana, dodajte svježu mozzarellu narezanu na komadiće i ribanu mozzarellu. Poklopite lonac i ostavite pet minuta kako bi se sir potpuno otopio. Na kraju umiješajte nasjeckani peršin, a po želji pospite naribanim parmezanom i odmah poslužite.
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