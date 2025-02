VIDEO Napravio je više od 10 tisuća zgibova u jednom danu: Ljudi su šokirani posljedicama na njegovom tijelu

Truett Hanes (28) iz Utaha, SAD, postao je viralan zbog svojih ekstremnih izazova – od trčanja maratona u trapericama do obaranja Guinnessovog svjetskog rekorda za najveći broj zgibova u 24 sata. Nakon mjeseci intenzivnih priprema, tijekom kojih je svakodnevno radio 2.000 zgibova, Hanes je u jednom danu uspio napraviti nevjerojatnih 10.001 ponavljanje. No, ovaj podvig ostavio je brutalne posljedice na njegovom tijelu, piše Daily Mail.

U videu koji je podijelio sa svojih 239.000 pratitelja na Instagramu, Hanes pokazuje crvene, natečene dlanove pune žuljeva te inzistira: "Ako nisi umro ili završio u bolnici, možeš ponoviti izazov – i vjerojatno ga napraviti bolje. Jak um, jako tijelo". Iako je tijekom izazova nosio rukavice, tvrdi da one nisu napravile nikakvu razliku.

Njegov video, koji je prikupio preko 342.000 lajkova, prikazuje kako su mu ruke izgledale nakon izazova:

Prvi dan – dlanovi su crveni, natečeni, prekriveni žuljevima i mjehurićima.

Drugi i treći dan – koža se počinje ljuštiti, a rane prelaze u kraste.

Tjedan dana kasnije – iako su još uvijek vidljivo oštećene, Hanes se vraća treninzima, uvjeren da su mu ruke u potpunosti zacijelile.

Dok su neki pratitelji pohvalili njegovu izdržljivost, drugi su izrazili zabrinutost. Jedan korisnik pitao ga je kako sprječava tendonitis, priznavši da je i sam imao bolove u laktovima nakon samo 200 zgibova dnevno. Drugi su upozorili na moguće trajno oštećenje živaca, primijetivši da mu "jedan prst gotovo otpada".

Hanes je odgovorio da već godinama radi 100 zgibova dnevno, što mu je, prema njegovim riječima, pomoglo da izdrži bol ovog ekstremnog izazova.

Prema britanskom NHS-u, većina mjehura i žuljeva zacijeli sama u roku od 3 do 7 dana. No, ako rana postane vruća, crvena ili ispunjena gnojem, može doći do infekcije. Liječnici preporučuju nošenje rukavica kako bi se spriječilo oštećenje kože, no u Hanesovom slučaju to nije pomoglo.