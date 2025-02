Na razgovoru za posao kandidatima daje test abecede: Neće zaposliti one koji ga padnu

Razgovori za posao mogu biti stresni i zahtjevni, ali također otkrivaju puno o samim poslodavcima. Dok se većina tvrtki fokusira na iskustvo, vještine i osobnost kandidata, neki poslodavci koriste razne trikove da bi testirali reakcije ili čak nametnuli neobične zahtjeve. Ponekad su ti trikovi suptilni, poput neobičnih pitanja koja ispituju kreativnost, dok su drugi očitiji. Tako je jedan menadžer priznao da kandidatima na razgovorima za posao daje test iz abecede i na kraju neće zaposliti nikoga tko ga padne, piše Unilad.

Neki poslodavci donose testove unutar intervjua za posao, što im često može pomoći da odluče o kandidatu. Mnogi od ovih takozvanih testova postali su vruća tema razgovora na Redditu nakon što je jedan korisnik upitao poslodavce imaju li posebne testove za ispitanike na koje ih iskušavaju bez njihovog znanja. "Izmislio sam mali test koji je izazvao pozitivan interes od strane ljudskih resursa, ali i malo sumnjivu pažnju od pravnog odjela. Zovem ga abecedni test", otkrio je anonimni menadžer.

U nekom trenutku tijekom intervjua menadžer bi zamolio sugovornika da mu "učini uslugu" te da uzme olovku i papir i napiše abecedu umjesto njega. "To me naučilo dvjema vrlo važnim stvarima. Prvo, znaju li abecedu, što je zapravo bilo relevantno za najosnovniju funkciju posla i iznenađujuće, ili ne, povremeni problem. Drugo, mogu li ili ne mogu slijediti upute i izvršiti vrlo jednostavan, iako naizgled glup zadatak prema zahtjevu, a da me ne pitaju 'zašto?'", objasnio je.

"Ovo bi bilo dobro za pronalaženje besmislenih radnika", komentirao je jedan korisnik. "Kao menadžer, želio bih da ljudi razumiju zašto rade to što rade i kako je to relevantno za posao, odjel ili tvrtku. Naravno, tako dobiješ puno 'osobnosti', ali to smatram boljim od rada s ovcama", dodao je menadžer. Ovo je samo jedan od načina na koji poslodavci testiraju svoje buduće radnike.

Tako je jedan korisnik podijelio da tvrtka, u kojoj je nekad bio zaposlen, radi cjelodnevne intervjue s više ljudi, a jedan od njih je uvijek intervju za ručak. "Čuo sam za tipa koji bi cijelu svoju odluku temeljio na jednoj stvari: je li osoba koju intervjuira prvo probala hranu prije nego što je posegnula za soli, paprom, ljutim umakom ili drugim začinom. Ako niste prvo probali hranu, niste prošli kod njega", zaključio je.