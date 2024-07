Muškaraca otkrio uznemirujuću tajnu svoje supruge: 'Osjećam kao da je čitav naš život obična laž!'

Jedan suprug je podijelio kako je ostao zapanjen nakon što je slučajno otkrio tajni folder sa slikama na tabletu svoje supruge. Pogođen svojim otkrićem, potražio je savjet na društvenim mrežama. Muškarac, star 36 godina, objasnio je da je upoznao svoju suprugu Bailey (ime je izmišljeno zbog zaštite privatnosti) prije devet godina preko prijatelja i odmah se povezao s njom, piše Daily Star.

'Potpuno sam se zaljubio u tu ženu, bila je sve što sam tražio. Upravo sam izašao iz toksične i nasilne dugotrajne veze sa ženom koju je Bailey poznavala, ali nisu bile prijateljice. Blokirao sam bivšu na svim društvenim mrežama i nisam imao nikakav kontakt sa njom od raskida', ispričao je muškarac.

VEZANI ČLANCI:

Nakon nekoliko godina veze, vjenčao se s Bailey, kupili su kuću i nedavno dobili prvo dijete. Sve je bilo idealno do nedavno. Muškarac je ispričao kako mu se pokvarilo prijenosno računalo pa je posudio tablet od supruge da završi posao.

'Nije bila kod kuće i nisam vidio problem u tome jer nikada nismo tražili dozvolu da međusobno koristimo uređaje, uvijek smo bili otvoreni po tom pitanju. Nije bilo ničega što bismo skrivali jedno od drugoga. Bar sam tako mislio. Kada sam otvorio internet, primijetio sam da je imala otvoren 'inkognito tab'. Ni u milijun godina ne bih očekivao ono što sam otkrio. Moja supruga ima tajni Google račun sa albumom slika nazvanim XX', podijelio je muškarac.

GALERIJA: 5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju

Kaže kako je kliknuo na njega, no nije otkrio ljubavnu aferu niti golotinju, kako bi netko pomislio. 'U albumu je bilo preko 300 fotografija moje bivše. Žene s kojom sam bio prije nego što sam upoznao Bailey. Žene koja me je mučila i zbog koje sam se osjećao bezvrijedno. Album je nastao otprilike u vrijeme kada smo Bailey i ja počeli izlaziti, a ažuriran je prije samo dva tjedna. Među fotografijama je bilo spontanih obiteljskih snimki, do fotografija s njezinih poslovnih funkcija. Bilo je čak i fotografija iz njenog godišnjaka, ne znam kako je Bailey uspjela pronaći njezine fotografije iz srednje škole. Fotografije s odmora, ID fotografije sa posla, slike nje u gužvi, snimke ekrana s video zapisa... Samo ona. Ostali ljudi na fotografijama bili su iscrtani ili bi fotografija bila izrezana i zumirana samo na moju bivšu', kaže muškarac.

VEZANI ČLANCI:

No, to nije bilo sve. Muškarac je otkrio i kako njegova aktualna supruga počela oponašati stil bivše djevojke. Počela je nositi istu frizuru kao bivša te nabavljati identičnu odjeću i obuću te druge predmete. Muškarac je bio duboko uznemiren kada je shvatio razmjere tajne opsesije svoje supruge te je shvatio kako je ona pretvorila u njegovu bivšu.

'Osjećam da je sve laž. Kad sam saznao za ovo, povraćao sam i imao panični napad. Pogledao sam našu kćer i osjetio se izdanim. Nisam je još suočio s tim. Ne znam ni želim li to. Volio bih pobjeći s našom kćerkom. Želim isprintati sve fotografije koje sam pronašao, ostaviti ih na stolu i nestati.' Dramatična priča ostavila je korisnike Reddit-a u šoku te su mu savjetovali da suoči suprugu sa svojim otkrićem.

Moderan švedski svećenik: Pet puta tjedno ide u teretanu, a ima i brojne tetovaže