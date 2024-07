Muž je duplo stariji od nje: 'Ljudi kažu da mi izgleda kao djed!'

Jedan par otkrio je neke od oštrih komentara koje dobivaju od 'trolova' na društvenim mrežama, a sve je to zbog razlike u godinama. No unatoč 30 godina između njih, dvojac kaže da ne može biti više zaljubljen i čak pokušavaju dobiti i drugo dijete. Mindy (30) i Larry, (60) upoznali su se kada je ona sudjelovala u prometnoj nesreći, a njezin sadašnji suprug bio je policajac koji je došao na mjesto događaja, piše The Sun.

Mindy je rekla da njihova razlika u godinama nije nešto o čemu puno razmišljaju jer "se zapravo ne osjeća ta razlika". Međutim, ne osjećaju svi isto, a kada je Mindy počela uključivati ​​Larryja u svoje videozapise na YouTubeu, par je brzo dobio mnogo zlobnih komentara. Unatoč određenoj podršci gledatelja, Mindy je bila šokirana količinom mržnje koju su dobili.

"Mnogi su ljudi pružali veliku podršku, ali također smo primili tonu mržnje i negativnih reakcija zbog razlike u godinama, što je bio pomalo šok", rekla je. No, sada ju za negativne komentare nije briga i inzistira na tome da joj to ne smeta - iako su neki od komentara prilično okrutni.

Par je još 2020. odlučio da želi zasnovati obitelj, no budući da je Larry već imao vazektomiju, krenuli su drugim putem i započeli IVF. Nakon nekoliko neuspješnih ciklusa liječenja, Mindy je konačno zatrudnjela u prosincu 2021., na njihovo veliko zadovoljstvo.

Ali sretne vijesti para samo su pogoršale negativne komentare među kojima su bili: "Žalostan što beba neće dugo imati svog tatu" i "djeca neće imati tatu za 5-10 godina." Dok je netko drugi dodao: "Lijepa slika s djedom!" No, Mindy je rekla da ne dopušta da je to dotakne. "Oni su neki jadni ljudi iza ekrana, ne bi nam to rekli u lice, ali nemaju problema s tipkanjem. Smiješna stvar je to što nam nikada nitko nije prišao i to osobno rekao", rekla je. Mindy je čak podijelila nekoliko savjeta svojim 'hejterima': "Budite ljubazni."

Unatoč oštrim komentarima, par ne planira prestati objavljivati ​​videa na internetu. Zapravo, Larry je postao redovit gost na Mindynom kanalu i može ga se vidjeti u viralnim videozapisima kako joj pomaže oko šminkanja i sudjeluje u drugim zabavnim aktivnostima.

