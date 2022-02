Muškarac već 17 godina živi na otoku - koji je sam izgradio: Kaže da ga izolacija usrećuje

Muškarac poznat samo po imenu Shadow punih 17 godina živi na plutajućem otoku koji se smjestio u Kanadi, točnije u Widgeon Slough mjestu.



Otočić koji je izgradio potpuno sam nazvao je Nowhere Island, a za medije je otkrio i jedan od glavnih razloga - želi sačuvati okoliš.



Osim toga, dosadio mu je život u užurbanom gradu, pa je došao ovdje i sagradio dvije kuće, skladište, vrt i kokošinjac.



Uzgaja vlastitu hranu, vodu skuplja iz obližnjeg izvora, a kada dođe zima grije se na drva.



Ono što je posebno oduševilo ljude je činjenica da svaki dio otoka pluta samostalno s vlastitim izvanmrežnim solarnim panelom koji osigurava struju. Na taj način, ako se otok raspadne tijekom oluje, elektroenergetski sustav neće biti oštećen.

Shadow svakog dana obilazi rijeku u kajaku, pokupi smeće, nahrani životinje i pomaže onima kojima je potrebna pomoć.



Ponekad, prenosi Madly Odd, odlazi do grada jer ondje ima mnogo prijatelja i obitelj, a za to mu je potreban cijeli dan jer, naravno, ne koristi automobil. Kajakom prijeđe rijeku, a zatim biciklom vozi do kuće.



Svoj život dijeli na Instagramu gdje ga prati oko 13 tisuća ljudi, a nedavno je pokrenuo i YouTube kanal.

