Ne radi se o demenciji: Gubitak pamćenja mogao bi pokazivati da vam nedostaje ovog vitamina

Ponekad se različita zdravstvena stanja mogu manifestirati sličnim simptomima, zbog čega ih je lako zamijeniti. Isti znakovi bolesti, poput umora, glavobolje ili bolova u trbuhu, mogu ukazivati na potpuno različite uzroke. Zbog toga je važno pažljivo promatrati tijek simptoma i konzultirati stručnjaka da bi se postavila točna dijagnoza. Ako patite od zaboravnosti, trebali biste provjeriti razinu vitamina jer nedostatak ključnog nutrijenta može izazvati simptome slične demenciji.

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je navela da nedostatak određenog vitalnog vitamina može uzrokovati neurološke probleme koji utječu na živčani sustav, poput gubitka pamćenja. Dr. Eric Berg također je govorio o najčešćem nedostatku vitamina koji oponaša demenciju. Dr. Berg je stekao ime zalažući se za zdravu ketozu i povremeni post, a napisao je i bestseler "Zdravi keto plan" te se povukao iz kliničke prakse da bi se usredotočio na dijeljenje zdravstvenih mudrosti na društvenim mrežama. Prema njegovim riječima, jedan od glavnih krivaca je vitamin B12. Unos dovoljne količine ovog ključnog nutrijenta izuzetno je važan jer je odgovoran za stvaranje crvenih krvnih stanica koje prenose kisik po tijelu, upravljanje stvaranjem i regulacijom DNA te pretvaranje hrane u iskoristivu energiju, piše Mirror.

Vitamin B12 igra ključnu ulogu u održavanju pravilnog funkcioniranja vašeg središnjeg živčanog sustava, a istovremeno podržava oštru kognitivnu funkciju i čvrsto pamćenje. Ako vam nedostaje vitamina B12, mogli biste se naći u situaciji da se borite sa slabošću, utrnulošću, poteškoćama u hodanju, mučninom, gubitkom težine, razdražljivošću, iscrpljenošću i ubrzanim radom srca. Čak bi i vaše kosti, kosa, koža i nokti mogli pretrpjeti udarce.

"Vitamin B12 je neophodan za normalnu funkciju mozga i bez njega možete iskusiti simptome demencije. Ovaj vitamin se najviše nalazi u životinjskim proizvodima, iako ga mogu proizvoditi i određeni mikrobi. Niska konzumacija životinjskih proizvoda najčešći je uzrok nedostatka vitamina B12", objasnio je liječnik. Studije pokazuju da nedostatak vitamina B12 može uzrokovati probleme s funkcijom živaca, što potencijalno može dovesti do stanja poput demencije, periferne neuropatije ili subakutne kombinirane degeneracije. Nedovoljno vitamina B12 može poremetiti sintezu DNK i dovesti do nakupljanja homocisteina.

Stručnjaci iz NHS-a su objasnili da nedostatak vitamina B12 može uzrokovati neurološke probleme, uključujući probleme s vidom, gubitak pamćenja, gubitak fizičke koordinacije (ataksija) što može utjecati na cijelo tijelo i uzrokovati poteškoće s govorom ili hodanjem te oštećenja dijelova živčanog sustava (periferna neuropatija), posebno u nogama. Osim gubitka pamćenja, nedostatak vitamina B12 može izazvati druge neurološke probleme i psihološke simptome poput konfuzije, teškoća s razmišljanjem i rasuđivanjem, utrnulosti u rukama ili stopalima, gubitka ravnoteže i koordinacije, umora, slabosti, problema s vidom, depresije, inkontinencije i gubitka okusa i mirisa.

Ako vam se dijagnosticira nedostatak vitamina B12, liječenje obično uključuje uzimanje visokih doza vitamina, bilo putem injekcija ili dodataka prehrani. Vaš liječnik opće prakse možda će morati provoditi redovite krvne pretrage da bi pratio razinu vitamina B12. Što se dulje nedostatak vitamina B12 ne liječi, veći je rizik od trajnih oštećenja. Međutim, stanje se može preokrenuti, a većina ljudi vidi značajno poboljšanje unutar tri do šest mjeseci.

Ovo je 7 znakova da ne dobivate dovoljno C vitamina

Niske razine klorovodične kiseline (HCl) u želucu također mogu izazvati nedostatak vitamina B12, napomenuo je dr. Berg. "Vašem probavnom sustavu je potrebna klorovodična kiselina za razgradnju i apsorpciju mnogih vitamina i minerala. Kako starite, tako se razina HCl-a smanjuje", objasnio je.

Hrana bogata vitaminom B12 uglavnom potječe iz mesa (govedina i jetra), ribe (losos, tuna, sardine i školjke), peradi, jaja i mliječnih proizvoda (mlijeko, sir i jogurt). Za vegane i vegetarijance, obogaćene žitarice, biljna mlijeka i nutritivni kvasac su neophodne opcije jer se B12 obično ne nalazi u većini biljnih namirnica. Izvrsni izvori B12 uključuju školjke, goveđu jetru, sardine, losos i obogaćenu hranu, koja je neophodna za energiju i održavanje zdravlja živaca.