Stiglo nam je sunčano vrijeme: Jedite ovih 6 namirnica kako biste nahranili i zaštitili kožu
Kaže se da smo ono što jedemo, a kada je riječ o zdravlju kože, ta se izreka osobito dobro uklapa u tople mjesece, kakav bi trebao biti i velik dio svibnja. Prehrana je često zanemaren dio prilagodbe organizma na promjene godišnjih doba, iako ono što jedemo može pomoći koži da se lakše nosi sa suncem, vrućinom i svakodnevnim stresom, piše Healthline.
Stručnjaci govore i o svojevrsnom 'satu kože', odnosno dnevnom ritmu u kojem koža obnavlja oštećenja nastala, među ostalim, i zbog UV zračenja. Redovit raspored obroka može pomoći tijelu da bolje održava taj ritam. Zato bi namirnice koje vole kožu bilo dobro uključiti već u doručak ili dnevne obroke, primjerice kroz smoothieje, salate ili druge lagane kombinacije.
Borovnice: Borovnice su mnogima omiljeno voće, ali i namirnica koja može pomoći koži tijekom sunčanih dana. Bogate su snažnim antioksidansima koji se bore protiv slobodnih radikala, a oni mogu oštetiti kožu zbog izlaganja suncu i stresa. Osim toga, dobar su izvor vitamina C, koji pomaže u očuvanju svježeg izgleda kože i može pridonijeti prevenciji bora.
Lubenica: Lubenica je mnogima sinonim za osvježenje i lagani obrok, no njezina vrijednost nije samo u velikom udjelu vode. Iako se rajčica često spominje kao izvor likopena, antioksidansa zaslužnog za crvenu boju, lubenica ga zapravo sadrži još više. Likopen apsorbira UVB zračenje, zbog čega je lubenica odličan dodatak prehrani u sezoni sunca.
Orašasti plodovi i sjemenke: Orasi, sjemenke konoplje, chia sjemenke i lanene sjemenke sadrže omega-3 esencijalne masne kiseline. Tijelo ih ne može samo proizvesti pa ih je važno unositi prehranom, a dobri izvori su i riba te jaja. Omega-3 masne kiseline pomažu u očuvanju integriteta kože, djeluju protuupalno i mogu pomoći tijelu da se lakše nosi s posljedicama predugog boravka na suncu.
Mrkva i lisnato zeleno povrće: Mrkva, kelj i špinat odličan su izbor za obroke koji hrane kožu iznutra. Bogati su beta-karotenom, koji tijelo pretvara u vitamin A, a on je važan za zdravlje kože. Lisnato zeleno povrće posebno je bogato antioksidansima luteinom i zeaksantinom, koji mogu pomoći u zaštiti kože od oštećenja povezanih sa suncem.
Zeleni čaj: Zeleni čaj poznat je po brojnim dobrobitima, a među njima su i one vezane uz zdravlje kože. Sadrži snažne antioksidanse koji mogu pomoći koži da se obrani od štetnih utjecaja iz okoliša. Biljni polifenoli iz zelenog čaja mogu pružiti dodatnu potporu koži u zaštiti od štetnog ultraljubičastog zračenja.
Cvjetača: Iako se često savjetuje da biramo što šarenije voće i povrće jer ono obično sadrži više antioksidansa, cvjetača je iznimka koja potvrđuje pravilo. Njezini blijedi cvjetovi možda ne djeluju posebno moćno, ali skrivaju korisne spojeve za zdravlje kože. Cvjetača sadrži snažne antioksidanse koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa izazvanog slobodnim radikalima.