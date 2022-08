'Moja obitelj zahtijeva da rođaku kupim vjenčani dar - ali nisam ni pozvana na vjenčanje'

Kada ste pozvani na vjenčanje, uobičajeni dio tradicije je donijeti dar za novi par, često u obliku nečega što mogu iskoristiti u svom novom životu kao obitelji. No, treba li od vas očekivati ​​da ponudite dar paru ako zapravo niste pozvani na njihovo vjenčanje?

Prema obitelji jedne žene, trebali biste, jer ona tvrdi da joj je rečeno da svom rođaku kupi vjenčani dar iako je izostavljena s popisa uzvanika za samu ceremoniju. Žena je objasnila da je izbačena s vjenčanja jer nije bliska prijateljica sa zaručnicom svog rođaka, po imenu Maddy, ali je inzistirala da među njima nema zle krvi.

Rekla je da je bila uljudna s budućom suprugom svog rođaka, ali su ih drugi članovi obitelji pokušali prisiliti da budu bliže, pa su je čak natjerali da pomakne zabavu za proslavu promocije kako bi ugostila Maddy.

U objavi na Redditu rekla je: "Moj rođak Ted i ja smo bliski po godinama i uvijek smo bili bliski kao djeca, pa čak i u odrasloj dobi ostali smo u kontaktu. Tada je Ted upoznao Maddy prije nekoliko godina i počeo ju dovoditi na obiteljske stvari. Nemam problema s Maddy, ali jednostavno nismo kliknuli. Razgovaramo na obiteljskim okupljanjima, ali ona nije netko s kim se želim družiti, ali moja teta je stvarno navalila na mene. Ne znam je li to zato što smo istih godina ili što, ali bilo je neugodno. Kad god bismo oboje bili na nekom događaju, ona bi pronašla način da nas spoji. Osjećao sam se kao malo dijete koje je prisiljeno igrati se s nekim.”

Njezina proslava promocije morala je biti premještena jer je Maddy morala raditi i ne bi bilo lijepo isključiti je, iako joj je to bilo nezgodno i značilo je da većina njezinih prijatelja nije mogla doći i morala je žuriti s planovima. Vjeruje da je nedostatak odnosa koji ima s Maddy ono što je uzrokovalo njezino odbacivanje s vjenčanja, ali je rekla da se čini nepravednim što je izostavljena nakon što je zbog nje premjestila zabavu.

I unatoč tome što nije dobila pozivnicu za obiteljsko vjenčanje, drugi članovi njezine obitelji, uključujući njezinog oca, inzistirali su na tome da ona mora biti bolja i ipak im kupiti dar.

"Dakle, Ted i Maddy se uskoro vjenčaju. Znala sam da je zaručen, ali nisam znala kada je vjenčanje. Drugi član obitelji pitao je što im kupujem za vjenčani dar, a ja sam rekla da ne znam , na što su oni rekli da trebam brzo odlučiti jer je vjenčanje blizu. Rekla sam 'oh, nisam znala, nisam pozvana'. Rekli su, da možda nije osobno i ipak bi trebala kupit dar za njih”, nastavila je.

"Pitala sam tatu kad je dobio pozivnicu i rekao je da je to bilo davno. Rekla sam da je bez veze što nisam pozvana kad sam morala promijeniti svoju zabavu za njih. Rekao je 'to je bila maturalna zabava, ovo je vjenčanje. Sad kad znaš za to, samo budi veća osoba i kupi im dar, ne budi sitničava'. Ne želim im kupiti dar i vjerojatno neću pozvati Teda ni na jedan budući događaj koji imam. Ne znam zašto sam izostavljena kada su svi ostali u obitelji bili pozvani. Možda nije osobno, ali ne želim potrošiti novac na dar kad nisam dobila poziv. Za mene je to kao da imam rođendansku zabavu i očekujem da mi netko koga nisam pozvala pošalje rođendanski poklon."

Komentatori objave brzo su stali u obranu žene zbog njezina izbora, jer su se mnogi složili da ne bi trebala kupovati poklon kad nije pozvana na vjenčanje.

"Nisi pozvana, oni ne dobivaju dar. Možeš im poslati lijepu čestitku da umiriš svoju obitelj, ali apsolutno ne moraš trošiti novac na njih”, komentirala je jedna korisnica, dok je jedan korisnik dodao: "Nikad nisam čuo za obavezan vjenčani dar za svadbu na koju niste pozvani."

