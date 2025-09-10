Mislite li da hrana iz konzerve nije zdrava? Varate se, evo koja je najzdravija

Konzerviranje hranu održava svježom i jestivom, pogotovo onu koja je sklona razvoju raznih patogena, a u procesu konzerviranja namirnice prolaze i proces sterilizacije. "Rezultat je, nažalost, značajan gubitak nutrijenata, no jednom kad se konzervira voće ili povrće, tako može stajati godinama, sigurno od opasnih mikroorganizama", objašnjava nutricionistkinja dr. Jess Cording i otkriva koja je prema mišljenju struke najzdravija konzervirana hrana.

To su sigurno, kaže, srdele u konzervi ili sardine, ali i druga konzervirana riba koja je pristupačan izvor proteina, ali i održiva i ne zahtijeva dugu pripremu ili kuhanje. Dodavanje konzervirane ribe u prehranu ima brojne zdravstvene prednosti. "Konzervirane srdele obično imaju manje žive od mnogih drugih vrsta ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, pogotovo ako vam svježa nije dostupna", rekla je Cording.

S njima, dodaje, unosimo veliku količinu proteina, vitamina D i protuupalnih omega-3 masnih kiselina, a maslinovo ulje daje mononezasićene masti zdrave za srce, objašnjava ona.

Kako jesti srdele? Zdravstvene smjernice tjedno preporučuju dvije do tri porcije ribe s niskim udjelom žive, a Cording preporučuje da se pomiješa s tjesteninom, sirom ili krekerima za međuobrok. "Osobno ih najviše volim izgnječiti vilicom i jednostavno ubaciti u salatu", rekla je Cording za Mind Body Green, a postoji i bezbroj drugih načina da se srdela iz konzerve ukomponira u prehranu.