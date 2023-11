Maštanje o drugoj osobi tijekom seksa moglo bi biti opasno, tvrdi psihoterapeut

Seks je zaista uzvišeno iskustvo ako se događa između dvoje ljudi koji se vole i žele produbiti svoj odnos. No, što ako nije tako? "U mom poslu susrećem se s ljudima koji se bore sa seksualnom kompulzivnošću te je u njihovom slučaju seks često lišen povezanosti", kaže za Psychology Today psihoterapeut Sam Louie koji se specijalizirao za probleme seksualnosti, piše Brides.

Na bazičnoj razini seks je samo tjelesni čin između dvije osobe, lišen potrebe za zbližavanjem. U takvom obliku upražnjavaju ga seksualni radnici i pojedinci koji se upuštaju u seks za jednu noć.

VEZANI ČLANCI:

Ipak, iznenađuje činjenica da je i među dugogodišnjim parovima sve prisutniji seks bez intimnosti, odnosno bliskosti. Često se događa da jedan od partnera postaje emocionalno udaljen te će osoba s druge strane, ako ima izraženu intuiciju, osjetiti da je postala predmet seksualne požude.

Razlog emocionalnom udaljavanju može biti vanjski - lijekovi, alkohol ili droga ili pak vezan uz ponašanje - pornografija i seksualne fantazije. Pojedinci koji koriste pornografiju ili imaju naviku maštati o drugima za vrijeme seksa, češće su u emocionalnim problemima. Mnogi će reći da seksualne maštarije mogu vratiti strast u odnos, no Louie tvrdi drugačije, pozivajući se na iskustvo u radu s pacijentima.

"Ono što sam vidio tijekom godina je da se odnosi ne popravljaju, već s vremenom dolazi do zahlađenja, čak i ako partneri imaju dobar seksualni život", upozorava Louie. Zbog čega dolazi do ovog paradoksa? Stvar je vrlo jednostavna, kaže. "Kada maštate o drugoj osobi tijekom seksualnog odnosa, fantazija postaje realnost. Drugim riječima, više niste emocionalno povezani sa svojim partnerom ili partnericom, već sa svojom seksualnom fantazijom. Seksualna želja, strast i intenzitet mogu biti jaki, ali ono što je nestalo je emocionalna i duhovna povezanost, intima. Ako je to učestalo, postoji opasnost da je vaš odnos na klimavim nogama", upozorava psihoterapeut te dodaje da se odnos prvenstveno treba popravljati na emotivnoj i duhovnoj razini, a ne na seksualnoj.

Istraživanje pokazalo: Postoji veza između seksa i boljeg pamćenja!