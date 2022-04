Mama podijelila: 'Rodila sam blizance i odmah zatrudnjela s još jednim parom!'

Ako je teško imati dvoje djece mlađe od dvije godine, zamislite kako je dobiti blizance i samo tri mjeseca kasnije saznati da očekujete još jedan par. To se naime dogodilo ženi koja je svoju priču podijelila na TikTok računu @Bae_favvy1, a u svom videu ona u svakoj ruci drži po jednu bebu i kaže: "Tri mjeseca nakon što sam dobila blizance doznala sam da sam već dva mjeseca trudna s novim blizankama!"

Iako nije komentirala što misli o svojoj drugoj trudnoći, s pjesmom Black Sherifa Kwaku the Traveler u pozadini dala je naglasiti kako se osjeća.

Njena je objava skupila preko 3,6 milijuna pregleda i preplavljena je komentarima.

- To je pozitivno, samo dvije trudnoće i četvero djece! Brzo će rasti i uživat ćete u velikoj obitelji! - napisao je jedan pratitelj.

- Ne bih ti bila u koži, Bog te blagoslovio... - komentirala je pratiteljica.

- Više nikad nećeš spavati... - našalila se druga, a jedna je mama blizanaca rekla da svi koji čestitaju nisu 40 tjedana nosili blizance; te da se ježi od same pomisli da to mora ponoviti..., prenosi The Sun.

