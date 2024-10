Žena priznala: 'Napravila sam DNK test i od tada živim u strahu'

Jedna žena doživjela je veliki šok nakon što je napravila DNK test, koji je dobila kao poklon. Iako je 42-godišnjakinja izjavila da je test napravila iz čiste zabave, bez većeg interesa za svoje porijeklo, otkrića su je potpuno iznenadila, piše Mirror. Na Redditu je podijelila: ‘Znala sam da muškarac na mom rodnom listu nije moj biološki otac, a o svojim precima znam da u mojoj obitelji ima dosta skandala i izvanbračne djece’. No, kad je dobila rezultate, vidjela je podudaranje od 27% s osobom za koju nikada nije čula, što ju je potaknulo da nazove svoju majku i raspita se o toj osobi.

U početku njezina majka nije prepoznala ime, ali nakon kraće šutnje prisjetila se veze s nekim tko bi mogao biti u pitanju. Žena je tada shvatila da osoba za koju je vjerovala da je njezin otac vjerojatno to nije.

Nakon toga, majka je nazvala svoju kćer i objasnila da je kao tinejdžerica bila ‘divlja’ te priznala da je izlazila s muškarcem koji bi mogao biti njezin pravi otac. Žena je odlučila istražiti daljnje podudarnosti i ubrzo otkrila osmrtnicu koja je povezivala njezinog potencijalnog oca s najbližim rođakom. Otkrila je i tužnu činjenicu da je imala mlađeg brata koji je preminuo od melanoma u 20. godini života 2011. godine. Ovo je za nju bilo posebno bolno jer je 2019. godine izgubila vlastitog sina, nedugo prije njegovog 12. rođendana, zbog raka mozga.

Ova otkrića duboko su je potresla, a sada se brine hoće li sestra njezinog biološkog oca, za kojeg je isto tada saznala, prepoznati podudarnost i pokušati stupiti u kontakt s njom kako bi dobila odgovore o njihovoj povezanosti.

Na Redditu je podijelila svoje strahove: ‘Ne mogu zamisliti kakav bi to emocionalni udarac bio za tu obitelj kad bi saznali da imaju još jedno dijete negdje, a uz to i saznanje da je to dijete izgubilo svoje jedino dijete zbog raka. Taj osjećaj je strašan i teško podnošljiv’. Također je dodala da je požalila što je uopće napravila taj test te upitala korisnike Reddita je li itko drugi imao iskustva koja bi voljeli poništiti nakon DNK testiranja.

Korisnici su joj dali razne savjete. Jedan je predložio da može isključiti podudaranja ako ne želi da je rodbina pronađe, dok su drugi izrazili sućut zbog njezinih gubitaka. Puno korisnika istaknulo je kako su dirnuti njezinom pričom, dok su neki naglasili važnost podrške njezine majke i sestre. Jedan korisnik je rekao: ‘Da sam na mjestu te žene, bio bih zahvalan što nešto od mog brata živi dalje kroz nju’.

