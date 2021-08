Ljubitelji piva, imamo dobre vijesti: Istraživanje pokazalo da vas omiljeno piće čini pametnijima

Pivo je jedno od rijetkih alkoholnih pića za koje ljudi kažu da ga ne piju zbog alkohola, već zato što im je zaista fino. Naziva se još i 'zlatna tekućina', a taj sinonim samo potvrđuje njegovu popularnost i vrijednost. Kako prenosi Days of The Year, danas se obilježava svjetski dan, a dok se opuštate na plaži ili terasi omiljenog kafića uz jednu čašu, pročitajte neke zanimljive činjenice.



Na Sveučilištu u Illinoisu nedavno je provedeno istraživanje koje je otkrilo da konzumiranje piva ljude zapravo čini pametnijima, pogotovo kada je u pitanju snalaženje u zahtjevnim situacijama i rješavanje problema.



Sudjelovalo je 40 muškaraca u dobi od 21 do 30 godina i podijeljeni su u dvije skupine. Jedna je popila oko 0,5 l piva dok druga nije konzumirala nikakav alkohol. Svi su, zatim, dobili zadatak u kojem se trebao riješiti problem, a rezultat je potvrdio pretpostavku s kojom su istraživači krenuli u eksperiment - skupina koja je konzumirala pivo riješila je 40% više zadataka od svojih trijeznih kolega, a također im je za rješavanje zadataka trebalo manje vremena!



Ipak, na testovima gdje je trebalo imati dobro pamćenje bolje se pokazala skupina koja nije pila alkohol, prenosi Bussines Insider.

Tko je prvi radio pivo?

Zanimljivo je još i da su prvi profesionalni pivari bile - žene. U povijesti je proizvodnja piva bila smatrana plemenitim zanimanjem za njih, a da bi žena u drevnom Peruu mogla proizvoditi pivo morala je biti plemenitog roda i - veoma lijepa. U Egiptu je muškarcima zakonom bilo zabranjeno proizvoditi i prodavati pivo.



Znanost

Zitologija je naziv za znanost o pivu, njegovoj proizvodnji, kao i o tome koju ulogu pojedini sastojci piva imaju u proizvodnji ovog pića. U SAD-u i Njemačkoj postoje instituti na kojima se izučavaju pivo, njegova povijest, osobitosti kao i mogućnosti unaprjeđenja u proizvodnji.



Bitna je čaša

Kako bi se izvukao maksimum iz okusa, arome i doživljaja piva potrebno ga je piti u odgovarajućim čašama koje imaju debelo staklo zbog čega su krigle izrazito popularne. Također, dobro oblikovana pjena u čaši sprječava mjehuriće da ispare te štiti pivo od kisika iz zraka jer on utječe na okus i kvalitetu.



Vrste

Ovisno o tvrdoći vode, kvaliteti i vrsti slada te sirovina i hmelja, primijenjenom tehnološkom postupku dobivanja pivske sladovine, vrsti kvasca, postupku vrenja sladovine, doviranja, dozrijevanja i dorade mladog piva, moguće je dobiti hrpu različitih tipova i vrsti piva s tisuću okusa i mirisa. Postoji čak 400 različitih vrsta.



Cenosillicaphobia

Da, i to postoji. Ovaj naziv označava strah od prazne pivske čaše.

