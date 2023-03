Liječnik upozorio: 'Nikad nemojte dijeliti četkicu za zube s partnerom, to je zaista opasna navika'

Svi smo bili u situaciji da smo zaboravili spakirati četkicu za zube i bili smo prisiljeni poduzeti hitne mjere i posuditi partnerovu, a možda ćete koji dan pomisliti da nema ništa loše u tome.

No, jedan liječnik izdao je oštro upozorenje o dijeljenju četkice za zube s partnerom i rekao da to nikada ne biste trebali činiti jer bi to moglo ozbiljno naštetiti vašem oralnom zdravlju.

Prema zubaru Khaledu Kasemu, mogli biste izložiti svoje zube i desni čitavom nizu gadnih stvari ako samo jednom dijelite četkicu za zube, pogotovo ako vaš partner nije tako temeljit u pranju kao vi.

Govoreći za Mirror, Kasem je rekao: "Bilo namjerno ili slučajno, korištenje tuđe četkice za zube može izložiti vaše zube, desni i usta čitavom nizu gadnih stvari, pogotovo ako nisu toliko za njihovo oralno zdravlje rutiniran kakav jesi."

Umjesto toga predlaže da uvijek koristite vlastitu četkicu za zube, pa makar to značilo da je imate u svakoj torbi kako je nikada ne biste zaboravili. Objasnio je da je mješavina bakterija u vašim ustima jedinstvena za vas, pa miješanje s tuđim bakterijama korištenjem njihove četkice za zube nije dobra ideja jer neke bakterije u njihovim ustima mogu napraviti ozbiljnu štetu kada se šire na vas.

"Kada koristite tuđu četkicu za zube, izlažete svoja usta novim bakterijama koje možda neće dobro reagirati s vašim postojećim bakterijama. Do 700 različitih vrsta bakterija može živjeti u našim ustima u bilo kojem trenutku i dok je većina dobra za nas, postoji nekoliko koje bi mogle ozbiljno naštetiti. Najštetniji, povezani s karijesom i bolestima desni, su streptococcus mutans, porphyromonas gingivalis i treponema denticola, za koje je utvrđeno da žive na četkicama za zube, a vi ste izloženiji riziku ako ih dijelite”, objasnio je.

A rizici ne prestaju samo tu, jer Kasem kaže da biste čak mogli istrljati plijesan u zube ako dijelite četkicu za zube, pogotovo ako je koristite odmah nakon svog partnera. Liječnik kaže da, ako stvarno nemate drugog izbora, prvo pričekajte da se četkica za zube vašeg partnera osuši, jer ako je predugo držite mokrom, to će omogućiti razvoj više bakterija.

"Vjerojatnost je da ćete koristiti partnerovu četkicu za zube odmah nakon njih, ali to je najgore što možete učiniti! Ako inzistirate na korištenju partnerove četkice za zube, barem prvo provjerite je li suha, jer ćete tako osigurati većina bakterija će umrijeti prije nego što je upotrijebite”, dodao je.

Naposljetku, Kasem je izjavio da dijeljenje četkice za zube s nekim koga već ljubite neće biti kraj svijeta ako vam to ne postane redovita navika, ali uvijek je najbolje koristiti vlastitu čisto iz sigurnosnih razloga.

