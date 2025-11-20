Naši Portali
Korištenje sušilice rublja koštat će vas manje ako prije uključivanja ne zaboravite ovaj važan korak

Ana Hajduk
20.11.2025.
u 11:30

Mali koraci mogu znatno smanjiti potrošnju energije – i pomoći vam da ove zime uštedite na računima za struju.

Sušilice rublja spadaju među najskuplje kućanske uređaje, a jedno kućanstvo u prosjeku potroši oko 150 eura godišnje samo na njihovu potrošnju energije. No tijekom zimskih mjeseci teško je osloniti se na klasično sušenje na stalku, osobito ako nemate puno prostora, žurite ili imate veliku obitelj. U takvim situacijama – sušilica je nezamjenjiva. 

Stručnjaci iz tvrtke Save Money Cut Carbon otkrili su za Express.co jedan iznenađujuće jednostavan trik koji može učiniti svaku sušilicu učinkovitijom i pritom smanjiti račune za struju- Naime, prije sušenja samo raspetljajte rublje. “Svi se komadi u perilici zbiju jedni u druge, pa je važno prije sušenja odvojiti svaki od njih. Tako zrak lakše cirkulira, a odjeća se brže i ravnomjernije suši, što može značajno smanjiti potrošnju energije”, poručuju stručnjaci.

Kad se odjeća u bubnju pretvori u veliku, zbijenu kuglu, vrući zrak ne može doprijeti do svih vlakana. Rezultat? Sušilica mora raditi duže kako bi uklonila vlagu. Većina modernih modela ima senzor vlage, koji će nastaviti s ciklusom čak i ako su vanjski slojevi suhi, ali unutrašnjost je još vlažna – što dodatno troši energiju.

Odvajanje samo nekoliko sekundi da razdvojite rublje može zato bitno ubrzati sušenje. Još bolji rezultat postiže se ako odjeću sortirate prema vrsti tkanine: ručnici i traper su debeli i sporije se suše, dok su majice i čarape osjetljiviji i brže se osuše – ali se i lakše pregriju ako su pomiješani s težim komadima. Mješovito punjenje tako može dovesti do neravnomjernog sušenja, duljeg rada uređaja i čak oštećenja nježnijih tkanina.

Kako još povećati učinkovitost sušilice?

Mnogi vjeruju da je najbolje potpuno napuniti bubanj kako bi se “maksimalno iskoristio” ciklus, no zapravo je suprotno – pretrpana sušilica radi sporije, troši više energije i često zahtijeva dodatno sušenje. Ponekad će dva manja ciklusa biti brža i jeftinija opcija. Ako imate puno rublja, isplati se pokrenuti drugo sušenje odmah nakon prvog – jer je sušilica već topla, pa troši manje energije na ponovno zagrijavanje.

Još jedan jednostavan trik: u perilici uključite brzi ciklus centrifuge. Što više vode odjeća izgubi prije sušenja, to će se kasnije brže i povoljnije osušiti.

Mali koraci poput raspetljavanja, sortiranja i pravilnog punjenja sušilice traju svega nekoliko sekundi, ali mogu znatno smanjiti potrošnju energije – i pomoći vam da ove zime uštedite na računima za struju.

režija računi ušteda rublje sušilica rublja sušilica

Kupnja