Nemate sušilicu? Evo kako možete brzo osušiti posteljinu tijekom hladnih mjeseci

Sušenje rublja zimi često postaje pravi izazov. Niske temperature, visoka vlažnost zraka i nedostatak sunca usporavaju isparavanje vlage, pa odjeća ostaje vlažna mnogo dulje nego u toplijim mjesecima. Bez mogućnosti da ga objesimo vani, često smo prisiljeni sušiti rublje u zatvorenom prostoru, što može dovesti do neugodnih mirisa ili čak pojave vlage u domu. Zbog toga mnogi traže učinkovitije načine sušenja tijekom zimskih mjeseci.

Stručnjaci iz Winstons Bedsa podijelili su svoje najbolje savjete koji će vašu posteljinu i druge glomazne predmete osušiti u tren oka. "Nemogućnost stavljanja rublja na žicu može biti frustrirajuća, posebno jer cijene energije ostaju visoke, ali i dalje postoje jednostavni i učinkoviti načini za kućanstva da osuše posteljinu u zatvorenom prostoru tijekom hladnijih mjeseci. Korištenje odvlaživača zraka ili postavljanje sušilice blizu prozora jednostavni su trikovi za brzo i ravnomjerno sušenje posteljine bez prevelikog oslanjanja na skupe uređaje", rekla je Rebecca Swain. Ovo su neki od trikova kako brzo osušiti posteljinu u zatvorenom prostoru, piše Daily Express.

Postavite sušilo blizu prozora: Sušenje možete optimizirati postavljanjem sušila za rublje blizu prozora kada ne pada kiša jer će protok zraka ubrzati proces. Samo pazite da ostavite dovoljno prostora za pravilno raširivanje posteljine, inače možete završiti s mokrim mrljama ili pljesnivim mirisom.

Koristite odvlaživač zraka: Odvlaživači zraka će isisati vlagu iz zraka, što će zauzvrat ubrzati proces sušenja. Neki modeli čak imaju namjensku postavku za pranje rublja koja će stvoriti idealno okruženje za sušenje odjeće.

Dodajte dodatni ciklus centrifuge tijekom pranja: "Sušenje posteljine može potrajati dulje tijekom hladnijih mjeseci i kraćih dana, stoga će dodatni ciklus centrifuge pomoći da se ukloni što više vlage prije samog sušenja. Ovaj jednostavan korak može znatno ubrzati cijeli proces sušenja", rekli su stručnjaci.

Od pranja podova do odleđivanja stakla: Otkrivamo 8 sjajnih namjena omekšivača za rublje

Koristite ventilator: Postavljanje ventilatora blizu posteljine dok se suši pomaže da vlaga brže ispari u zatvorenom prostoru gdje je manje kretanja zraka nego vani. Također povremeno okrećite posteljinu da biste osigurali da je ravnomjerno raspoređena, omogućujući zraku da učinkovitije cirkulira i ubrza proces sušenja.

Nemojte pretrpavati sušilo: "Prilikom sušenja velike količine rublja, prostor može biti skučen, ali prenatrpanost će samo odgoditi proces sušenja i može dovesti do čudnog mirisa. Obavezno rasporedite rublje i, ako je potrebno, perite manju količinu odjednom. To daje predmetima poput posteljine vrijeme koje im je potrebno da se pravilno osuše, bez pretvaranja cijele kuće u zonu za pranje rublja", objasnili su stručnjaci.