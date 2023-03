Klasični dejt ili veza za jednu noć? Istraživanje pokazalo: mladi danas podjednako vole oboje

Nekoć se to nazivalo galebarenjem i bilo je sinonim za Dalmatince koji su zavodili strankinje. No, galebovi više nisu samo mladi muškarci nego i djevojke iz urbanih sredina kojima dok studiraju ili traže i nalaze prve poslove ne odgovaraju tradicionalne romantične veze nego neobvezni seksualni i (ili) emocionalni odnosi. Naravno, ovisno o osobnosti, svjetonazoru i vrijednostima koje su im važne, neobvezne veze nisu za sve mlade, niti će ih svi prihvatiti. Mladi u dobi od 18 do 25 godina danas podjednako biraju tradicionalne romantične veze i neobvezne spojeve koji uključuju otvorene veze, prijateljstva s povlasticama, seks bez obveza i veze za jednu noć. Prvima više odgovara upoznavanje partnera preko prijatelja ili u svakodnevnim situacijama nakon čega se emocionalno povezuju, pa tek onda fizički, a drugi su skloniji upoznavanju preko društvenih mreža, Tindera ili u klubu, što najčešće vodi do neobveznih odnosa.